 

Названы самые популярные среди россиян смартфоны с начала года

10.06.2021, 10:00, Разное
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Эксперты назвали самые популярные среди россиян смартфоны с начала года. По итогам покупательских запросов на AliExpress в ТОП списка вышли суббренды от Xiaomi.
Специалисты, работающие в российском подразделении ритейлинговой площадки AliExpress, проанализировали отечественный спрос на смартфоны. По результатам продаж эксперты составили рейтинг наиболее часто покупаемых девайсов. Вершину хит-парада гаджетов заняли модели от китайских производителей. Так, на первых строчках в маркетплейсе оказались аппараты с объемом оперативной памяти от 6 до 8 гигабайт. Флэш-накопители в устройствах, чаще всего покупаемых россиянами, соответствуют 64 и 128 гигабайтам.

Стоит отметить, в 2021 году спрос на «умные» телефоны в РФ возрос в 1,2 раза. Среди брендов, смартфоны которых заказывают в РФ чаще всего, лидируют китайские компании Xiaomi и Realme. За ними следуют американская Apple, южнокорейская Samsung и еще одни производители из КНР – Honor и Huawei.

Самыми востребованными моделями оказались Redmi 9C с 3-гигабайтным чипом ОЗУ и 64 гигабайт встроенной памяти стоимостью 11,2 тысячи рублей. Пользуются популярностью у россиян и модели линейки Poco, M3 и X3 с 4-6 гигабайтами «оперативки» и 128-гигабайтным флэш-накопителем с ценниками соответственно 14,6 и 18,7 тысячи рублей.

Попали в ТОП сразу три модели от Redmi, Note 10, 9A и 9, все аппараты имеют 4-гигабайтный модуль ОЗУ. Для хранения контента в девайсах предусмотрено 32-64 гигабайт.

Попало в рейтинг даже устройство с 2-гигабайтной ОЗУ: это Realme C11 стоимостью 7,1 тысячи рублей. Honor 10 Lite с 3 гигабайтами продается в РФ за 10,9 тысячи. Популярный в РФ iPhone 11 с 4/128 гигабайтами стоит 49,9 тысячи рублей.

Источник: lenta.ru



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