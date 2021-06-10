“Кто наркоман, кто проститутка. Все знаю”. Dantes сделал громкое заявление

“Просто посижу тут. Пообсуждаю вас. Кто наркоман, кто проститутка. Все знаю”, – заявил он.

Музыкант запечатлен сидящим на скамейке возле дома. Рядом с ним у двери стоит некий мужчина.

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Публикация от Dantes (@vladimirdantes)

“Ой, Вовка, юморист”, – прокомментировала подписчица alioha7_parfenteva.

Контекст:

Dantes (настоящее имя артиста – Владимир Гудков) в 2008 году вместе с украинским артистом Вадимом Олейником победил в проекте “Фабрика звезд – 2”, создав дуэт “Дантес & Олейник”.

После распада дуэта в 2015 году Dantes начал сольную карьеру.

Артист женат на украинской певице Dorofeeva, экс-солистке группы “Время и Стекло”. Пара зарегистрировала брак в 2015 году.

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