“Кто наркоман, кто проститутка. Все знаю”. Dantes сделал громкое заявление
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“Просто посижу тут. Пообсуждаю вас. Кто наркоман, кто проститутка. Все знаю”, – заявил он.
Музыкант запечатлен сидящим на скамейке возле дома. Рядом с ним у двери стоит некий мужчина.
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“Ой, Вовка, юморист”, – прокомментировала подписчица alioha7_parfenteva.
Контекст:
Dantes (настоящее имя артиста – Владимир Гудков) в 2008 году вместе с украинским артистом Вадимом Олейником победил в проекте “Фабрика звезд – 2”, создав дуэт “Дантес & Олейник”.
После распада дуэта в 2015 году Dantes начал сольную карьеру.
Артист женат на украинской певице Dorofeeva, экс-солистке группы “Время и Стекло”. Пара зарегистрировала брак в 2015 году.
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