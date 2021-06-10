 

“Говорить не могу”. Российскую порноактрису Беркову экстренно прооперировали в Украине

10.06.2021, 9:58, Новости дня
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“Друзья, я снова попала в больницу. В этот раз в Украине. Но я обязательно справлюсь! Операция была сложной, говорить не могу – очень больно. Так что, мои дорогие, пока без прямых эфиров и конференций”, – написала она. 

Представитель Берковой Максим Клименко в комментарии изданию StarHit сообщил, что артистка поехала в Украину, чтобы навестить родителей, а хирургическое вмешательство понадобилось из-за проблем с миндалинами. Он подчеркнул, что операция была экстренной.

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Публикация от Елена Беркова (@berkova)

Контекст:

Беркова родилась в 1985 году в Мурманске (Россия). Позже вместе с родителями переехала в Николаев (Украина).  

Беркова стала известной после участия в реалити-шоу “Дом-2”, ведущей которого была российская журналистка Ксения Собчак. В 2017 году Беркова заявляла, что намерена участвовать в выборах президента РФ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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