Грозы, шквалы и град. По всей Украине объявлено штормовое предупреждение

Днем ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы 15−20 м/с (I уровень опасности, желтый). В Киеве и Киевской области днем также прогнозируют грозу (I уровень опасности, желтый).

В Украине 10 июня потенциально небезопасные погодные условия. Скриншот: meteo.gov.ua

“Циклону так нравится в Украине, что он решил остаться еще на несколько дней. Доплатит за пребывание привычной своей валютой – дождями и грозами”, – написала 9 июня в Facebook синоптик Наталья Диденко.

https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/4579831508713458

В Укргидрометцентре сообщают, что погода в Украине 10 июня будет дождливой, но температура воздуха в течение дня ожидается +20 +24 градуса.

В Волынской, Ровенской, Львовской и Тернопольской областях синоптики также отмечают чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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