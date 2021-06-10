США и ЕС скоординируют свою политику в отношении “угроз” от РФ – Bloomberg

В нем говорится, что “для координации политики и действий в отношении России будет сформирован диалог на высоком уровне между ЕС и США”.

Обе стороны также возьмут на себя обязательство совместно работать над целым рядом “угроз”, часто исходящих от РФ – от кибератак и преступных сетей вымогателей до дезинформации.

В то же время Брюссель и Вашингтон подчеркнут, что каналы связи с Москвой остаются открытыми в тех областях сотрудничества, которые отвечают интересам обеих сторон.

Контекст:

Глава Европейского совета Шарль Мишель отмечал, что саммит США – ЕС будет посвящен “восстановлению сильного альянса ЕС и США и объединению усилий для борьбы против COVID-19”.

Глава Белого дома Джо Байден примет участие в саммите ЕС – США после встречи лидеров стран G7 и саммита НАТО перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным.

Перед саммитом ЕС и США Европейский союз направил Байдену проект совместного заявления.

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