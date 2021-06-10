В Украине сделали уже 1,5 млн прививок от коронавируса

“За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 55 573 человека. Из них вакцинировано первой дозой – 36 498 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 19 075 человек. […] За 9 июня 2021 года было сделано на 2412 прививок больше, чем за предыдущие сутки”, – говорится в сообщении.

По данным Минздрава, прививки в среду делали 516 мобильных бригад и 616 пунктов вакцинации.

Больше всего доз вакцин ввели 9 июня в Киеве – 8854, меньше всего – в Закарпатской области, 547.

“Всего с начала кампании по вакцинации сделаны 1 545 019 прививок. Вакцинировано – 1 364 568 человек, из них получили первую дозу 1 364 566 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 180 453 человека (из них два человека получили первую дозу за рубежом)”, – рассказали в ведомстве.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.

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