 

NTD – в Китае такси без водителя уже перевозят пассажиров

10.06.2021, 9:56, Новости дня
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Около десяти беспилотных такси с начала мая уже курсируют в Пекине. Как передаёт NTD, система автономного вождения сочетает в себе различные типы датчиков, такие как камеры, радар миллиметрового диапазона, ультразвуковой радар, лидар. Китайский технологический гигант Baidu, разработавший роботакси, планирует расширить применение своего изобретения до 30 городов в ближайшие три года.

С начала мая около десяти беспилотных такси Apollo Go курсируют в пекинском парке Шуган. Маршрут включает восемь остановок и охватывает площадь примерно в три квадратных километра.

Каждая поездка стоит 30 юаней. Это примерно четыре с половиной доллара США. Воспользоваться услугой могут лишь пассажиры в возрасте от 18 до 60 лет.

После нажатия на кнопку «Начать путешествие» на экране дисплея автомобиль предлагает пассажирам пристегнуть ремни безопасности и приготовиться к поездке.

Систему автономного вождения представил китайский технологический гигант Baidu. И впервые за рулём нет оператора, который следил бы за безопасностью. Вместо этого на переднем пассажирском сиденье на случай чрезвычайной ситуации установлен предохранительный элемент.

Пассажиры могут наблюдать за проезжающими мимо автомобилями и пешеходами на экране автомобиля, который отображает в реальном времени сигналы, передаваемые с камер и лидаров.

ЦЗЯ КЭ, главный редактор журнала Auto Business Review: Текущее автономное вождение сочетает в себе различные типы датчиков, такие как камеры, радар миллиметрового диапазона, ультразвуковой радар, лидар. Автономное вождение объединяет камеры и лидары.

Пассажиры могут заказать поездку с помощью приложения на смартфонах. Когда такси прибывает на место, необходимо отсканировать QR-код, чтобы подтвердить свою личность.
Некоторые пассажиры обеспокоены тем, как система сможет работать в густонаселённом мегаполисе.

ЧЖАН ЯН, пассажир: В Пекине слишком много пешеходов, многие часто перебегают дороги, поэтому меня это тревожит. Такси без водителя лучше применять не в таких многолюдных городах.

Baidu тестирует автономное вождение на дорогах с прошлого года. Служба роботакси перевезла уже более 210 тысяч пассажиров в трёх городах Китая и планирует расшириться до 30 городов в ближайшие три года.

Дата выхода в эфир 08 июня 2021 года. 



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