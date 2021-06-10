 

Bloomberg – «партнёр по необходимости» — жители Европы увидели разрыв с США в вопросе ценностей

10.06.2021, 9:56, Новости дня
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Жители Европы назвали США «партнёром по необходимости», обусловленной стратегическими соображениями, передаёт Bloomberg со ссылкой на опрос компаний Datapraxis и YouGov. Причиной тому, новостное агентство называет, сомнения европейцев в целостности американской политической системы.


Reuters

Европейцы не считают США партнёром со схожими с Евросоюзом интересами, ценностями и убеждениями, называя страну лишь «партнёром по необходимости», пишет Bloomberg.

Опрос, проведённый компаниями Datapraxis и YouGov по заказу Европейского совета по международным отношениям в 12 странах ЕС и опубликованный в преддверии визита президента США Джо Байдена в Великобританию на саммит G7, показал, что, всего один из пяти жителей Европы считает, что США разделяют европейские ценности. Тем не менее многие убеждены, что сотрудничество с Вашингтоном необходимо, однако лишь по стратегическим соображениям.

Как отмечает новостное агентство, это свидетельствует о том, что хотя глава Белого дома стремится к более тесному сотрудничеству со странами Европы, сторонам так и не удалось преодолеть трансатлантические разногласия, которые лишь усилились при бывшем президенте США  Дональде Трамп.

Во многом виной тому может быть видение европейцами политики США. Так, по меньшей мере половина опрошенных в таких странах, как Германия, Франция и Испания, считают американскую систему «повреждённой».

Однако недоверие европейцы питают не только по отношению к США — опрос показал, что большинство опрошенных в Германии, Франции, Италии и Испании потеряли веру в сам ЕС. Впрочем, ускоренное внедрение вакцин от коронавируса может помочь восстановить доверие. Так, большинство респондентов во всех странах, кроме Германии и Франции, заявили, что пандемия показала необходимость более тесного сотрудничества между странами-членами блока.

Как напоминает Bloomberg, в рамках первой зарубежной поездки на посту президента Байден примет участие в саммите «Большой семёрки», который пройдёт в английском Корнуолле с 11 по 13 июля, после чего состоятся саммит НАТО и саммит ЕС — США. Предполагается, что в рамках переговоров Байден сосредоточится на «трёх К» — коронавирусе, Китае и климате.

Тем не менее и здесь также есть несоответствие. В частности, хотя многие европейцы всё ещё с опаской относятся к Китаю, в основном наибольшей угрозой безопасности региона жители стран Европы считают Турцию.  



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