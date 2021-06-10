 

В Европе назвали США «партнером по необходимости»

10.06.2021, 9:50, Новости дня
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Европейцы считают, что США не разделяют их ценности и убеждения, и называют в качестве причины отсутствие целостности в американской политической системе, информирует Bloomberg со ссылкой на результаты опроса.

По информации агентства, компании Datapraxis и YouGov провели исследование в двенадцати странах ЕС по заказу Европейского совета по международным отношениям.

Согласно полученным данным, только один из пяти европейцев согласен с тем, что Соединенные Штаты разделяют с ними общие ценности, тогда как большинство видят необходимость сотрудничества с Вашингтоном лишь в стратегических целях, передает РИА «Новости».

Несмотря на то, что американский лидер стремится укрепить отношения с европейскими партнерами, им пока не удалось преодолеть существующие разногласия, усилившиеся при Дональде Трампе.

Одной из основных причин может быть отношение жителей Европы к политике США. В частности, как отмечает Bloomberg, около половины опрошенных жителей Франции, Германии и Испании назвали американскую политическую систему «сломанной».

Кроме того, если Вашингтон видит основную угрозу в растущем Китае, то большая часть граждан европейских стран опасаются Турции, пишет Bloomberg.

Вместе с тем опрос показал, что недоверие европейцев растет и по отношению к ЕС. Так, большинство респондентов в Германии, Италии, Испании и Франции заявили, что больше не верят в Союз.

Ранее сообщалось, что участники саммита ЕС – США, который пройдет 15 июня в Брюсселе, объявят о создании трансатлантического «структурированного диалога» для координации политики Брюсселя и Вашингтона в отношении России.



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