«Единая Россия» предложила ограничить предельные объемы вредных веществ в загрязненных городах

В Госдуму внесли предложения по поправкам о вредных выбросах во всех городах с загрязненным воздухом. Инициатором поправок выступил, в том числе, секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Изменения позволят устанавливать для промышленных городов и агломераций предельно допустимые объемы содержания вредных веществ в воздухе и требовать от предприятий сокращения выбросов, сообщил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, один из авторов поправок, Владимир Бурматов, информирует сайт «Единой России».

Профильный комитет Госдумы рассчитывает рассмотреть документ на заседании в ближайшую пятницу, 11 июня.

В настоящее время квоты на выбросы загрязняющих веществ действуют в 12 городах. Это Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Они должны к 2024 году снизить объем вредных выбросов на 20%.

«Поправки позволят расширить практику на все города с сильным или очень сильным уровнем загрязнения воздуха. В перечень таких городов, с нашей точки зрения, можно включить несколько десятков населенных пунктов. Возможностью расширять список наделяется правительство России», – сказал Владимир Бурматов.

Он пояснил, что предлагаемые «Единой Россией» изменения стали ответом на обращения людей. Также вопрос о расширении списка городов-участников федерального проекта «Чистый воздух» обсуждался на стратегической сессии «Единой России» «Экология», которая прошла 5 июня в Ленинградской области. Предложение поддержал председатель партии Дмитрий Медведев.

«На следующей неделе мы ожидаем принятия поправки во втором и третьем чтениях, чтобы она стала законом. Таким образом, будет выполнено поручение президента о расширении эксперимента по квотированию выбросов и применению сводных расчетов, а города получат возможность решить проблему экстремальной нагрузки на атмосферный воздух», – заключил Бурматов.

Инициаторами поправок выступили секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, руководитель фракции «Единой России» в Госдуме и его первый заместитель Сергей Неверов и Андрей Исаев, председатель комитета по экологии и охране окружающей среды в нижней палате парламента Владимир Бурматов, а также сенаторы Татьяна Гигель и Алексей Майоров.