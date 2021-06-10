 

Чиновника Минобрнауки арестовали по обвинению во взятке

10.06.2021, 9:50, Новости дня
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Хамовнический суд Москвы отправил в СИЗО до 7 августа начальника отдела проверок в сфере закупок контрольно-ревизионного департамента Минобрнауки Михаила Шерстобитова в рамках расследования уголовного дела о получении взятки, сообщили в пресс-службе суда.

«Постановлением Хамовнического суда Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Шерстобитова Михаила Викторовича меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 7 июня», – передает ТАСС слова пресс-секретаря суда Ираклия Сохадзе.

По его словам, Шерстобитову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).

Ранее главу Минобрнауки Ставрополья задержали за получение крупной взятки.



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