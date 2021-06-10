 

В Минпромторге высказалась об ожидаемых ценах на сахар

10.06.2021, 9:48, Разное
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В первый день лета закончился срок действия договора о заморозке цен на сахар, который власти заключили с производителями и торговыми сетями. Россиян волнует вопрос о дальнейшем ценообразовании. Объяснить, что ждет потребителей, решился Виктор Евтухов – статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли. Чиновник сообщил, что власти больше не планируют замораживать цены на продукты такими методами, какие использовались в случае с сахаром, однако государство продолжит заботиться о кошельках граждан.

Евтухов пояснил, что договоренность по сахару истекла, но все участники прежнего соглашения планируют следовать ранее обговоренным условиям и дальше, поэтому предпосылок роста цен на этот продукт пока нет. Кроме того, зарубежный сахар сейчас привозят в Россию по квоте, а это тоже благоприятно отразится на его стоимости.

Что касается растительного масла, то соглашение по сдерживанию его стоимости все еще в силе. Все производители и торговые представители строго выполняют свои договоренности, поэтому россиянам не стоит переживать.

Тем не менее представитель ведомства заявил, что подобные соглашение не нужно тиражировать – об этом сообщил Life. Чиновник пояснил, что задача государства состоит не только в том, что сдерживать цены, но и в том, чтобы не допускать дефицита важных товаров, на что и будет сделан упор. Дальнейшее регулирование цен будет происходить с помощью рыночных механизмов.

Ранее “Дни.ру” сообщали об изменениях цен на продукты и других нововведениях, вступивших в силу 1 июня.



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