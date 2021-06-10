 

Госстрой РФ обязал муниципалитеты капитально ремонтировать аварийные дома перед сносом

10.06.2021, 12:47, Разное
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Приказом Госстроя РФ внесены изменения в федеральную целевую программу «Аварийное жильё».

Теперь расселение и снос аварийного дома не освобождает муниципалитет от обязанности отремонтировать его.

С 2015 года все собственники жилья ежемесячно вносят плату в региональный Фонд капремонта. Эти деньги должны расходоваться на капитальный ремонт домов в соответствии с утверждаемой правительством региона программой. Однако средства, которые выплачивают собственники аварийных домов, подлежащих сносу, как бы «повисают в воздухе» и не расходуются так, как это предусмотрено Федеральным законом о Фонде капремонта.

– До настоящего момента расселение и снос аварийных домов осуществлялись без ремонта. То есть получалось, что собственники платили зря. Теперь снос разрешается только после освоения всех средств, собранных на капремонт, – сообщил глава Госстроя РФ Валерий Серов.

Согласно приказу Госстроя, муниципалитеты обязаны составить список всех домов, подлежащих сносу и сформировать очередность их капитального ремонта. Должны быть восстановлены несущие конструкции здания, заменена кровля, трубы водопровода и теплоснабжения, канализация. Электросистема дома должна соответствовать современным требованиям по нагрузке и безопасности.

– Аварийный дом передаётся подрядчику для сноса только после того, как комиссия Госжилинспекции и Роспотребнадзора примет работы по капремонту и признает дом пригодным для расселения. При этом расселение жильцов до окончания ремонта не допускается, – добавил Валерий Серов.

Специалисты уверены, что новый приказ не позволит муниципалитетам избегать капремонта аварийных домов, ссылаясь на то, что их решено снести.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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