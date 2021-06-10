Читаем характер человека по его морщинам: советы экстрасенсов и психологов

По мнению экстрасенса Александра Шепса, морщины могут свидетельствовать о прошлом человека и о чертах его характера. Ведь события и эмоции, как позитивные, так и негативные, отражаются на лице. Специалисты в области психологии также придерживаются мнения о том, что морщины и складки могут указывать на особенности характера человека.

Точка зрения Шепса

По словам экстрасенса, морщины в углах рта свидетельствуют о доброжелательном, открытом характере.

Такой человек обладает позитивным настроем, не отчаивается в сложных ситуациях.

Складочки в углах глаз («гусиные лапки») говорят о внимательности, осмотрительности.

Морщины, расположенные вокруг рта, указывают на неуверенность в себе, застенчивость. Люди, имеющие такую особенность, постоянно нуждаются в сочувствии, поддержке.

Вертикальная складка, расположенная между бровями, характерна для обладателей высокого интеллекта. Эти личности любят строить теории, рассуждать о жизни.

Небольшие морщины над бровями, расположенные горизонтально, характерны для преданных и ответственных натур. На таких людей всегда можно рассчитывать.

Горизонтальные складки на лбу говорят о доброжелательности. У такого человека было нелегкое прошлое. Но он остался верен своим убеждениям. Горизонтальные морщины, состоящие из мелких, неровных фрагментов, указывают на то, что человек склонен к сомнениям, нерешителен.

Складки от ноздрей до углов рта – признак того, что в жизни личности было много разочарований и нереализованных планов.

Если такие морщины спускаются вниз от линии губ, значит, человек испытывал сильную физическую боль.

Складки над бровями говорят об агрессивности, сложном характере. Прошлое таких личностей полно ошибок и глупых поступков.

По мнению Шепса, отсутствие морщин у взрослых указывает на ленивый, пассивный характер, инфантильность.

Психологический подход

По мнению специалистов, складки на лице указывают на определенные особенности натуры. Эксперты сделали следующие выводы:

Морщины на лбу являются признаком спокойного, невозмутимого характера.Две параллельные складки между бровей указывают на то, что человек часто испытывает гнев. И нередко хмурится.Короткая носогубная складка говорит о чутком, чувствительном характере. Обладатели такой особенности – добродушные, понимающие натуры.Вертикальные морщины, расположенные над переносицей, – признак настойчивости, целеустремленности.

Черты лица как отражение характера

Многие считают, что внешность обманчива. И не стоит делать выводы о психологических особенностях людей на основе их физических данных. Но, по мнению некоторых экспертов, рассматривая лицо собеседника, можно узнать многое о его натуре и поведении. Ведь любое проявление эмоций оставляет отпечаток на человеческом теле.