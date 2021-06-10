Как убрать воск для эпиляции с разных поверхностей: проверенный способ

Многие женщины предпочитают проводить эпиляцию дома самостоятельно, что неудивительно в текущей эпидемиологической ситуации. Но воск для эпиляции – такая вещь, что неумелым рукам трудно с ним управиться, и он может попасть на одежду, предметы мебели и напольные покрытия. Без паники, воск подлежит ликвидации. Вот несколько способов, которые помогут быстро и качественно удалить воск с поверхности.

Воск на мягких поверхностях

Под мягкими поверхностями имеется в виду ковер или ткань. Для удаления понадобится бумажное полотенце и утюг либо фен с функцией подачи горячего воздуха.

Дальше действия просты. К застывшему воску прикладываем простое тканевое полотенце и плотно прижимаем. В принципе, можно взять любую плотную бумагу, только следите, чтобы на ней не было краски или чернил, иначе рисунок отпечатается на ковре. Включите нагреваться утюг на минимальных температурах, отключите функцию пара. Когда утюг нагреется, аккуратно приложите его к салфетке. Воск расплавится и прилипнет к салфетке. Аккуратно снимите ее. Готово.

Точно такой же схемы придерживайтесь и при работе с феном. Только в этом случае уровень нагрева фена должен быть максимальным. Направьте поток воздуха на воск. Фен должен быть на расстоянии нескольких сантиметров. Повторяйте процедуру, пока воск полностью не будет перенесен на полотенце или салфетку.

Воск на твердых поверхностях

Если воск попал на твердую поверхность, есть способ очистить и ее. Наготове должны быть лед, скребок, бумажное полотенце и утюг.

Лед должен быть максимально твердым, вытаскивайте его из морозилки и сразу пускайте в действие. Приложите на восковое пятно и дождитесь полного затвердевания. Теперь берите скребок и старайтесь откалывать воск небольшими кусочками. Кстати, скребок берите сообразно рабочей поверхности. Если воск застыл на деревянной поверхности, ни в коем случае не используйте металлический наконечник, иначе воск сколете вместе с деревом. В качестве мягкого, но действенного скребка отлично подойдет пластиковая карта.

Если воск попал в труднодоступное место, например в скол или канавку, приложите к месту ткань или салфетку и нагрейте утюгом или феном. Повторяйте процедуру необходимое количество раз до полного очищения поверхности.

Дополнительные советы

Что касается утюга, будьте бдительны! Не отвлекайтесь ни на какие дополнительные хозяйские дела и не оставляйте утюг на салфетке. Это пожароопасная ситуация, вы не заметите, как в считаные минуты испортится ваш ковер. Кроме того, вы сами можете обжечься.

Если воск попал на очень дорогую ткань, например шелк, не предпринимайте самостоятельно никаких реанимационных действий и для начала отнесите в химчистку, там наверняка удалят пятно быстро и качественно, не задев ткань. Ни в коем случае не соскабливайте воск: можете порвать ткань.

Ни в коем случае не используйте тонкую ткань вместо полотенца или тем более бумагу. Воск – материал очень капризный. В жидком состоянии он способен проникнуть в любые волокна, поэтому тонкие материалы не подходят. Защитите себя от необходимости чистить потом еще и утюг.