 

В Госдуме рассмотрят возможность принудительного участия школьников в военно-патриотических организациях

10.06.2021, 9:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На пленарном заседании Госдумы рассмотрят поправки в законопроект «О нравственно-патриотическом воспитании несовершеннолетних».

Согласно предложенным изменениям, учащихся общеобразовательных учебных заведений обяжут в принудительном порядке участвовать в военно-патриотических организациях.

Как отмечают авторы инициативы, мера поможет защитить детей от «тлетворного влияния Запада» и призвана повысить у них уровень патриотизма.

В Госдуме заставят участвовать школьников в военно-патриотических организациях– Подрастающее поколение все меньше и меньше ценит тот вклад, который внесли президент и ведущая партия страны в развитие России. К сожалению, сегодняшнее поколение слишком интересуется западными ценностями, слишком много времени проводит в соцсетях. Так и появляются фашисты, загружающий фото эсесовцев на сайт «Бессмертного полка». Покончить с этим можно только в случае если с юных лет заниматься их воспитанием. Не важно, хотят они или не хотят. Вот многие известные музыканты тоже не любили пианино, а потом стали известными на весь мир или избрались в Госдуму, – отметил депутат Пётр Толстой.

Прописаны в обновлённом законе и карательные меры. Родителям, которые прививают детям оппозиционные идеи, а их дети не участвуют в работе военно-патриотических организаций, грозит лишение родительских прав и пожизненное лишение свободы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.11 / Мнение: Универсальное лекарство

26.05 / Мистический опыт Наполеона Бонапарта в Великой пирамиде в Гизе

10.08 / Медики перечислили 9 преимуществ употребления вареного лука

23.08 / Рептилии создали жизнь на Земле и проникли в тело человека

24.10 / Мнение: Подводные лодки Третьего Рейха в битве за Атлантику

22.10 / Мнение: Йеменский “Довод”

13.11 / Мнение: Каждый день забирается на березу, чтобы попасть в универ

09.10 / Муж бьёт, Таня пьёт? – Личное мнение

19.01 / Володин: Партийно-политическая система России доказала свою эффективность

14.07 / СМИ: У «таракана» начинается истерика из-за закрытой границы с Россией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика