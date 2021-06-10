В Госдуме рассмотрят возможность принудительного участия школьников в военно-патриотических организациях

На пленарном заседании Госдумы рассмотрят поправки в законопроект «О нравственно-патриотическом воспитании несовершеннолетних».

Согласно предложенным изменениям, учащихся общеобразовательных учебных заведений обяжут в принудительном порядке участвовать в военно-патриотических организациях.

Как отмечают авторы инициативы, мера поможет защитить детей от «тлетворного влияния Запада» и призвана повысить у них уровень патриотизма.

– Подрастающее поколение все меньше и меньше ценит тот вклад, который внесли президент и ведущая партия страны в развитие России. К сожалению, сегодняшнее поколение слишком интересуется западными ценностями, слишком много времени проводит в соцсетях. Так и появляются фашисты, загружающий фото эсесовцев на сайт «Бессмертного полка». Покончить с этим можно только в случае если с юных лет заниматься их воспитанием. Не важно, хотят они или не хотят. Вот многие известные музыканты тоже не любили пианино, а потом стали известными на весь мир или избрались в Госдуму, – отметил депутат Пётр Толстой.

Прописаны в обновлённом законе и карательные меры. Родителям, которые прививают детям оппозиционные идеи, а их дети не участвуют в работе военно-патриотических организаций, грозит лишение родительских прав и пожизненное лишение свободы.

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