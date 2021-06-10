 

KIA продала по всему миру более 50 млн автомобилей

10.06.2021, 9:10, Новости дня
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Южнокорейский бренд KIA сумел достичь в мае общий объем проданных машин в количестве 50 миллионов экземпляров.

Напомним, первые экземпляры вышли в 1962 году, когда впервые публике продемонстрировали трехколесное транспортное средство К-360. Вместе с тем на местном рынке за весь период с момента создания компании продали более 14 миллионов автомобилей, тогда как на глобальном рынке реализовали свыше 36 миллионов машин. Кроме того, уже к 2003 году достигли показателя 10 миллионов продаж, однако уже в 2010 году этот результат вдвое увеличили.

В свою очередь, самым популярным автомобилем южнокорейского бренда является кроссовер KIA Sportage, на который приходятся более 6,14 миллиона сделок. На второй строчке недорогой седан KIA Rio с результатом 3,92 миллиона проданных машин.



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