Алексей Пушков раскритиковал вокальные данные Ольги Бузовой

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал вокальные данные Ольги Бузовой. По словам политика, экс-ведущую «Дома-2» нельзя назвать певицей или же актрисой.

Пушков отреагировал на аудиозапись, которая была сделана во МХАТе имени Горького во время репетиции. На ней Бузова совершенно не вытягивала ноты в исполняемой композиции. Худрук культурного учреждения Эдуард Бояков считает, что в появлении артистки на сцене есть смысл. В интервью режиссер заявил, что Бузова прекрасно чувствует современное время. Высказывания артистки по поводу участия в постановке являются честными и деликатными. Те, кто считает, что ведущую позвали в спектакль ради хайпа, просто завидуют ей.

Пушков заявил, что Бузова ничего не имеет общего с актерской деятельностью. Судя по обнародованной аудиозаписи, голос ей также не присущ. Политику было невыносимо слушать материал.

Бузова сыграет одну из ролей в спектакле «Чудесный грузин». Общественность критикует руководство МХАТа за утверждение ее кандидатуры, пишет «Политэксперт».