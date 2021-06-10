 

Алексей Пушков раскритиковал вокальные данные Ольги Бузовой

10.06.2021, 9:04, Разное
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Сенатор Алексей Пушков раскритиковал вокальные данные Ольги Бузовой. По словам политика, экс-ведущую «Дома-2» нельзя назвать певицей или же актрисой.
Пушков отреагировал на аудиозапись, которая была сделана во МХАТе имени Горького во время репетиции. На ней Бузова совершенно не вытягивала ноты в исполняемой композиции. Худрук культурного учреждения Эдуард Бояков считает, что в появлении артистки на сцене есть смысл. В интервью режиссер заявил, что Бузова прекрасно чувствует современное время. Высказывания артистки по поводу участия в постановке являются честными и деликатными. Те, кто считает, что ведущую позвали в спектакль ради хайпа, просто завидуют ей.

Пушков заявил, что Бузова ничего не имеет общего с актерской деятельностью. Судя по обнародованной аудиозаписи, голос ей также не присущ. Политику было невыносимо слушать материал.

Бузова сыграет одну из ролей в спектакле «Чудесный грузин». Общественность критикует руководство МХАТа за утверждение ее кандидатуры, пишет «Политэксперт».



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