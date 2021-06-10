 

Названы опасности, предостерегающие людей в квартире

10.06.2021, 9:04, Разное
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Врач Михаил Гумалевский назвал опасности, которые могут предостерегать людей в квартире. К развитию хронических заболеваний нередко приводит использование бюджетных средств для выведения плесени в ванной и экономия на различных предметах интерьера.
Люди, страдающие заболеваниями бронхолегочной системы, должны покупать качественные средства против возникновения плесени. Когда грибок оказывается в организме человека, в разы утяжеляется течение любой патологии. В случае присутствия нарушений иммунной системы к проблемам приводит даже незначительное количество споров.

Опасность представляет мебель, собранная из композитных материалов. Она не должна быть склеена посредством различных химических веществ, в которых содержится формальдегид или же фенол. Аромат «новой вещи» представляет собой запах компонентов, использующихся в процессе производства. В помещениях, где присутствует свежий ремонт, в несколько раз увеличивается риск хронической интоксикации.

При данном состоянии у человека не наблюдаются характерные симптомы. Головокружение, сонливость, усталость, сухость кожи говорят о том, что в организме накопились соли тяжелых материалов.

Что касается мебели, то самой небезопасной является та, которая имеет класс эмиссии Е0,5 и Е1. Эта информация обычно содержится в паспорте изделия. Если запах продолжает беспокоить долгое время, то покупатель с документами должен обратиться в Роспотребнадзор. Ведомство может назначать специальную экспертизу.

Опасность несет наливание горячих напитков в дешевую пластиковую посуду. Часть веществ, присутствующих на ее поверхности, растворяется в жидкости и попадают в организм. Небезопасным считается и использование постельного белья из синтетических материалов, поскольку присутствует риск возникновения аллергии.

Источник: realty.ria.ru



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