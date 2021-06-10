Керимова посоветовала Соседову не бояться фиктивного мужа Максаковой

Во время съемок программы в студии Андрея Малахова Далхат Халаев, фиктивный супруг Марии Максаковой, открыто на всю страну угрожал Сергею Соседову. По словам дизайнера Аники Керимовой, музыкальному критику не стоит бояться.

Она уверена, что Сергею Соседову, который «сейчас на эмоциях», не нужно драматизировать сложившуюся ситуацию. Аника Керимова уверена, что собеседники увлеклись в ходе съемок шоу, поэтому продолжения не последует. Кроме этого, дизайнер заверила, что Мария Максакова никогда не станет мстить, так как в душе она ранимый, добрый и нежный человек.

Сергей Соседов ранее заявлял, что напишет заявление в полицию, так как боится физической расправы. После того, как прозвучали угрозы Далхата Халаева, он не выходит на улицу.

Как пишет издание Teleprogramma, Аника Керимова пояснила о непростом периоде в жизни популярной оперной дивы. У Марии Максаковой возникли непонимания с матерью и детьми. При этом, знаменитость не знала, что в студии программы Андрея Малахова появится отец киллера, убившего ее супруга Дениса Вороненкова.