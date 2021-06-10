 

Бахматюк: Сейчас меня ни в какие списки Forbes не вносят. У меня только внешних заимствований на $2 млрд

10.06.2021, 9:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Гордон отметил, что Бахматюк неоднократно попадал в список Forbes как один из самых богатых людей Украины и спросил о размерах его состояния на данный момент.

“Сейчас меня ни в какие списки Forbes не вносят, это однозначно. Во-первых, репутационная ситуация. Во-вторых, не забывайте, что кроме внутренних ситуаций, есть внешние: у меня внешние заимствования на сумму $2 млрд”, – сказал Бахматюк.

Он пояснил, что на построение бизнеса ушло много средств.

“Мы же построили эту машину. [Моя] фамилия же не Рокфеллер. Мы ездили по миру, брали внешние заимствования. Мы разместили где-то 700 миллионов евробондов, мы взяли 500 миллионов синдицированного кредита и еще по мелочи где-то 200-300 миллионов. И построили на 3 миллиона парк элеваторов, один из самых больших в Украине, купили техники на 600 миллионов, модернизировали тот же “Авангард”, построили две самых больших фабрики в мире (в Каменец-Подольском и Херсоне)”, – сказал бизнесмен.

Он подчеркнул, что фабрика по производству яиц в Херсоне в 2012-м году была самой большой и самой современной фабрикой в мире. 

“И мои внешние проблемы живут вместе со мной два года. И перед тем, как встретиться с вами, я был на Ближнем Востоке, в Европе – общался с кредиторами. Мягко говоря, они меня вроде бы еще понимают и любят, но уже очень сильно устали меня нести на крыльях”, – отметил Бахматюк. 

Он добавил, что люди, которые являются держателями его долгов, также являются держателями долгов Украины и смотрят на его ситуацию через призму Украины.

“Я не усугубляю ситуацию. Я никогда в жизни не обсераю Украину. Никогда, ни при каких обстоятельствах. Я говорю, что страна не виновата в том, что есть такие люди. Я себя тоже не идеализирую в этом вопросе… Но если упадет “Укрлендфарминг”, кто потом будет инвестировать в такие проекты?”, – спросил Бахматюк.

Бахматюк: Я готов вернуться в Украину, если мне назначат залог 50 млн грн. Читайте полную версию интервью

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube


Контекст:

В 2013 году состояние Бахматюка журнал “Фокус” оценивал в $1,247 млрд, он занимал 13-е место в рейтинге “200 самых богатых людей Украины”. Но, как пишет УНИАН, после аннексии Крыма и начала военного конфликта на Донбассе бизнесмен потерял часть своих активов. В рейтингах “100 самых богатых украинцев”, составленных журналами НВ и “Фокус” в 2020 году и журналом Forbes в 2021 году, бизнесмен не представлен. 

Бахматюк является фигурантом уголовного производства о завладении средствами стабилизационного кредита “VAB Банка” на сумму 1,2 млрд грн, выданного в октябре 2014 года. В октябре 2019 года из-за уголовного преследования бизнесмен покинул Украину, сейчас с семьей проживает в Вене. В ноябре ему заочно сообщили о подозрении.

Бизнесмен находится в розыске в Украине. Ему инкриминируют две статьи Уголовного кодекса: ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, полученных преступным путем).

В предыдущем интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону в ноябре 2020 года Бахматюк рассказал, что он официально находится в Австрии. По словам бизнесмена, украинские правоохранители знают, где он/

“Я готов давать показания… Они по закону должны делегировать австрийской прокуратуре право меня допросить, задать вопросы, но я буду в европейском государстве, с нормальным адвокатом, без передергивания процессов”, – говорил Бахматюк.


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.04 / Все застрявшие суда прошли Суэцкий канал

05.10 / Пожары в Луганской области. Спасатели потушили большую часть очагов возгораний

25.09 / В Капитолии прощаются с судьей Верховного суда Рут Гинзбург

17.02 / США обещали искать способы продвигать стратегическую стабильность с Россией

10.07 / Нидерланды собрались представить ЕСПЧ новые данные по MH17

13.12 / Генерал США назвал Россию великой державой

15.04 / Мнения: Как нам реорганизовать историю

18.01 / Стало известно, где находится Навальный

23.01 / В Ноябрьске из-за морозов погасили Вечный огонь

29.06 / Под Приштиной сербы отметили праздник, посвященный победе над турками

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика