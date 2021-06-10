Бахматюк: Сейчас меня ни в какие списки Forbes не вносят. У меня только внешних заимствований на $2 млрд

Гордон отметил, что Бахматюк неоднократно попадал в список Forbes как один из самых богатых людей Украины и спросил о размерах его состояния на данный момент.

“Сейчас меня ни в какие списки Forbes не вносят, это однозначно. Во-первых, репутационная ситуация. Во-вторых, не забывайте, что кроме внутренних ситуаций, есть внешние: у меня внешние заимствования на сумму $2 млрд”, – сказал Бахматюк.

Он пояснил, что на построение бизнеса ушло много средств.

“Мы же построили эту машину. [Моя] фамилия же не Рокфеллер. Мы ездили по миру, брали внешние заимствования. Мы разместили где-то 700 миллионов евробондов, мы взяли 500 миллионов синдицированного кредита и еще по мелочи где-то 200-300 миллионов. И построили на 3 миллиона парк элеваторов, один из самых больших в Украине, купили техники на 600 миллионов, модернизировали тот же “Авангард”, построили две самых больших фабрики в мире (в Каменец-Подольском и Херсоне)”, – сказал бизнесмен.

Он подчеркнул, что фабрика по производству яиц в Херсоне в 2012-м году была самой большой и самой современной фабрикой в мире.

“И мои внешние проблемы живут вместе со мной два года. И перед тем, как встретиться с вами, я был на Ближнем Востоке, в Европе – общался с кредиторами. Мягко говоря, они меня вроде бы еще понимают и любят, но уже очень сильно устали меня нести на крыльях”, – отметил Бахматюк.

Он добавил, что люди, которые являются держателями его долгов, также являются держателями долгов Украины и смотрят на его ситуацию через призму Украины.

“Я не усугубляю ситуацию. Я никогда в жизни не обсераю Украину. Никогда, ни при каких обстоятельствах. Я говорю, что страна не виновата в том, что есть такие люди. Я себя тоже не идеализирую в этом вопросе… Но если упадет “Укрлендфарминг”, кто потом будет инвестировать в такие проекты?”, – спросил Бахматюк.

Бахматюк: Я готов вернуться в Украину, если мне назначат залог 50 млн грн. Читайте полную версию интервью

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Контекст:

В 2013 году состояние Бахматюка журнал “Фокус” оценивал в $1,247 млрд, он занимал 13-е место в рейтинге “200 самых богатых людей Украины”. Но, как пишет УНИАН, после аннексии Крыма и начала военного конфликта на Донбассе бизнесмен потерял часть своих активов. В рейтингах “100 самых богатых украинцев”, составленных журналами НВ и “Фокус” в 2020 году и журналом Forbes в 2021 году, бизнесмен не представлен.

Бахматюк является фигурантом уголовного производства о завладении средствами стабилизационного кредита “VAB Банка” на сумму 1,2 млрд грн, выданного в октябре 2014 года. В октябре 2019 года из-за уголовного преследования бизнесмен покинул Украину, сейчас с семьей проживает в Вене. В ноябре ему заочно сообщили о подозрении.

Бизнесмен находится в розыске в Украине. Ему инкриминируют две статьи Уголовного кодекса: ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, полученных преступным путем).

В предыдущем интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону в ноябре 2020 года Бахматюк рассказал, что он официально находится в Австрии. По словам бизнесмена, украинские правоохранители знают, где он/

“Я готов давать показания… Они по закону должны делегировать австрийской прокуратуре право меня допросить, задать вопросы, но я буду в европейском государстве, с нормальным адвокатом, без передергивания процессов”, – говорил Бахматюк.



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

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