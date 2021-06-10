 

“Маша, прости!”. Андрей Малахов, спровоцировавший громкий скандал, упал на колени перед рыдающей Марией Максаковой

10.06.2021, 9:02, Новости дня
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Андрей Малахов пригласил к себе в шоу отца киллера Павла Паршова, который убил мужа певицы, экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве, – Александра Паршова.

“Я не буду разговаривать с отцом киллера! Я не могу на него смотреть. Я не готова принимать извинения. Сын этого человека застрелил Дениса. Как вы смеете, Андрей!” – закричала Максакова.

Телеведущий отметил, что отец киллера испытывал угрызения совести по отношению к родным покойного, и что тот готов стать на колени перед Максаковй. Паршов прервал Малахова оправданиями своего сына и заявлениями, что тот лишь выполнял заказ. 

“На колени становятся либо перед Господом, либо перед матерью. Просить прощения? За что?! Я хочу сказать – Вороненков должен был закон защищать, а не использовать его для своих корыстных целей”, – заявил Паршов.

Его вывела из студии охрана. А перед рыдающей Максаковй на колени стал Малахов.

“Не могу даже сидеть спокойно! Кто хотел моих слез? Вот они!”, – кричала певица.

Малахов заверил, что его обманули, и отец киллера якобы хотел сам попасть на шоу, чтобы попросить прощения.

“Маша, я хотел, чтобы это был урок родителям, которые не воспитывают своих детей, а потом расплачиваются за таких подонков, которые убивают. Прости меня, правда!” – сказал он.

Скриншот: Россия 1 / YouTube
Контекст:

23 марта 2017 года мужа Максаковой, бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, который принял украинское гражданство и дал показания Генеральной прокуратуре Украины по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича, в центре Киева убил киллер. Охранник политика смертельно ранил нападавшего.

9 октября 2017 года генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что убийство заказал бывший муж Максаковой Владимир Тюрин по приказу ФСБ России, а совершил украинец Павел Паршов. Луценко также сообщил, что уголовное производство по делу об убийстве Вороненкова передано в суд, а следствие установило всех участников преступной группировки – от заказчиков до исполнителей преступления.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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