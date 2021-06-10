 

Азаров подсчитал продолжительность теоретической войны между Россией и Украиной

10.06.2021, 8:54, Новости дня
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Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предположил, что военные действия при теоретическом возникновении конфликта между Россией и Украиной продлятся не больше недели.

Азаров заявил, что украинский президент Владимир Зеленский и его предшественник Петр Порошенко «мусолят» тему войны с Россией.

«Давайте трезво подумаем, сколько бы такая война продолжалась, если бы она действительно была реальной и вооруженные силы РФ принимали в ней реальное участие. Два дня, три, неделя. Наверное, не больше», – передает «360» слова Азарова со ссылкой на NewsOne.

Политик отметил, что Украина эксплуатирует тему с «российской агрессией» для оправдания экономических проблем в стране. Он подчеркнул, что украинское правительство заложило военный сбор в проект бюджета до 2024 года. Из этого Азаров сделал вывод, что все эти годы «будут продолжаться мантры про войну с Россией».

Экс-премьер выразил мнение о том, что бедственное положение Украины связано с госпереворотом. В результате Соединенные Штаты «привели к власти своих марионеток».

Ранее National Interest писал, что украинская армия будет испытывать проблемы при необходимости противостоять грозным российским истребителям Су-35С, флагманским зенитно-ракетным комплексам С-400 «Триумф» и современным танкам Т-90А и Т-90М, а также самоходным гаубицам 2С19 «Мста-С».



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