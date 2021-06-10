 

Скидки до 1,50 рупий на Hyundai Kona Electric, i20 и Santro в июне 2021 г.

10.06.2021, 8:28, Разное
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Несколько дилеров Hyundai в стране предлагают множество скидок в текущем месяце. Эти преимущества доступны в виде скидок при оплате наличными, бонуса за обмен, корпоративных скидок и дополнительных пакетов.

Hyundai Kona Electric доступен со скидкой при оплате наличными в размере 1,50 рупий. Турбо-варианты Hyundai Grand i10 Nios и Aura предлагаются со скидкой при оплате наличными в размере 35 000 рупий, бонусом за обмен в размере 10 000 рупий и корпоративной скидкой в ​​размере 5 000 рупий. Всем другим вариантам обеих моделей можно воспользоваться со скидкой при оплате наличными в размере до 25 000 рупий, бонусом за обмен в размере 10 000 рупий и корпоративной скидкой в ​​размере 5 000 рупий каждый.

Скидки на варианты Hyundai Santro Era и CNG включают скидку при оплате наличными в размере 10 000 рупий, бонус за обмен в размере 10 000 рупий и корпоративную скидку в размере 5 000 рупий каждая. Все остальные варианты хэтчбека получают дополнительную скидку в размере 15 000 рупий.

Варианты Hyundai i20 с дизельным двигателем и iMT с турбонаддувом доступны с обменным бонусом в размере 10 000 рупий и корпоративной скидкой в ​​размере 5 000 рупий. Варианты iMT turbo также получают пятилетний пакет Shield of Trust. На Creta, Venue, Verna, Elantra и Tuscon нет скидок.

Источник: Кolibri.Рress



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