 

В Псковской области музей Ледового побоища объявил о закрытии

10.06.2021, 8:26, Разное
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…из-за аварийного состояния единственной ведущей к нему дороги.

Музей Ледового побоища в поселке Самолва Псковской области объявил о прекращении обслуживания посетителей из-за аварийного состояния единственной ведущей к нему дороги. На сообщение музея в фейсбуке обратила внимание «Медиазона».

По словам сотрудников, музей будет закрыт для посетителей «на неопределенный срок»: «В связи с тяжелым аварийным состоянием единственной дороги, соединяющей трассу Псков — Гдов с деревней Самолва, я, осознавая ответственность за наших гостей, принял непростое в юбилейный год Святого благоверного князя Александра Невского решение прекратить на неопределенный срок прием и обслуживание посетителей Музея истории Ледового побоища», — пояснил директор музея Владимир Потресов.

Он добавил, что тяжелая аварийная ситуация на 8 — 34 км дороги сложилась из-за того, что ее «разрушила и продолжает разрушать тяжелая техника, доставляющая материалы для возведения монумента в деревне Самолва». Речь идет о монументе Александра Невского, подчеркнули в «Медиазоне».

Единственная ведущая к музею дорога. Фото: фейсбук

Сейчас, по словам Потресова, дорожная ситуация представляет «реальную угрозу для жизни и здоровья автомобилистов» и их транспортных средств. «Ситуация обостряется также тем, что на значительном пространстве дороги отсутствует мобильная связь», — отметил директор.

Музей Ледового побоища в поселке Самолва посвящен истории русско-ливонской войны 1240-1242 годов и решающему сражению — Ледовому побоищу. В музее проходят встречи с историками, а также «Чудские чтения». При музее работают научно-историческая библиотека и кинозал.

Источник: Новая газета



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