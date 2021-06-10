Уход должен быть правильным: советы по уходу за жирной кожей в жару

По статистике, каждая третья женщина на планете имеет жирную кожу, которая летом требует особого ухода. Салонные процедуры очень эффективны и, конечно, помогают решать серьезные проблемы, но домашний уход является основой основ и помогает поддерживать кожу в идеальном состоянии.

Использование мягких очищающих средств

Жирная кожа очень чувствительна, хотя не кажется таковой, поэтому очень важно использование щадящих средств. Надо ли напоминать, что летом используется летняя, более легкая косметика, с меньшим количеством масел, которые не забивают поры. Летом главное – очищение, поэтому все средства не должны содержать в составе спирт. Скрабы выбираем только с мелкими частицами, кремы и сыворотки – с легкой текстурой.

Делать маски с глиной

Жирная кожа лица теряет свой внешний вид уже через несколько часов на солнце, появляется жирный блеск, который приводит к воспалениям. Идеальным средством для глубокого очищения жирной кожи является глина. Она абсорбирует кожное сало, делает кожу матовой, вытягивает токсины. Только использовать глину нужно не чаще двух раз в неделю, потому что вместе с жиром глина вытягивает и влагу. Берегитесь обезвоживания, летом оно губительно.

Легкий макияж

Зимой женщины обожают наносить на лицо несколько слоев тонального крема, который защищает ее от мороза. Но летом такая косметика закупоривает поры, что выливается в прыщи. Лучшее средство для лета – легкий СС-крем, который выровняет тон и текстуру кожи, но не перегрузит ее. Добавьте немного рассыпчатой пудры и легкий блеск на губы.

Используйте антибактериальный гель и салфетки

Летом под рукой обязательно должны быть матирующие салфетки, которые собирают излишек жира, делают кожу матовой и придают свежесть. Также не поленитесь купить антибактериальный гель для проблемной кожи. Если на лице появились высыпания, пригасите воспаление гелем, дайте ему подсохнуть и замаскируйте тональным кремом или корректором.

Увеличьте количество фруктов

Замените тяжелые мясные блюда и сладкое овощами и фруктами. Помимо большого количества витаминов и минералов фрукты содержат воду, которая очистит организм и выведет токсины. Это моментально отразится на коже: она станет свежей и сияющей.

Увлажнение кожи

В самые жаркие дни лучше исключить из ежедневного бьюти-ритуала тяжелые питательные кремы. Используйте увлажняющие средства с защитой от солнца. Для жирной кожи крем или молочко не должно быть слишком жирным. Остановите выбор на легкой текстуре.

Фруктовая косметика

Сезонные фрукты и овощи нужно употреблять не только внутрь, но и готовить из них натуральную косметику. Например, кабачок отлично увлажняет кожу, персик снимает раздражение и успокаивает, клубника отбеливает и избавляет от неприятных пигментных пятен. Фрукты и овощи можно наносить на лицо как соло, так и в смесях. Больше экспериментируйте, и результат не заставит себя ждать.

Используйте термальную воду

Летом производители косметики выпускают на рынок большое количество косметики с термальной водой, главным спасителем кожи в жару. Как только вы чувствуете, что коже требуется увлажнение, брызгайте. Отведите флакон на расстояние 15 см от лица и распыляйте в виде облака или круга. Важно: не допускайте полного высыхания, удалите излишки салфеткой.

Кроме того, тонизируйте кожу кубиками льда. Летом очень много полезных трав, поэтому готовьте отвары и замораживайте их в лотках. Протирайте лицо два раза в день: утром и вечером.

Защищайте глаза

Полноценный уход за кожей лица в летний период не обойдется без защиты тонкой кожи век. Обязательно используйте крем для глаз и солнечные очки, ведь мы сами не замечаем, как сильно щуримся на солнце, давая зеленый свет образованию морщинок вокруг глаз. Не самое приятное чувство. Поэтому защищайте кожу по максимуму, чтобы к концу сезона не начать борьбу с “гусиными лапками”.

Не трогайте лицо руками

Конечно, руками лицо трогать вообще не нужно, но летом это действие вообще должно превратиться в табу. В жаркое время года бактерии распространяются особенно быстро, поэтому элементарная поправка макияжа может спровоцировать воспаление. Обязательно пользуйтесь санитайзерами, прежде чем приступать к поправке макияжа.

Пейте больше воды

Восемь стаканов воды в день должны быть для вас нормой. Вода поддерживает тонус кожи, увлажняет изнутри и способствует насыщению клеток питательными веществами. Вы увидите разницу.