 

Снимаем лак с ногтей за считаные секунды: теперь не нужно полировать их ватным диском (женская хитрость)

10.06.2021, 8:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Каждая женщина хочет выглядеть ухоженной и неотразимой, но не у каждой есть на это время, особенно если она многодетная мама. Сегодня пойдет речь о том, как женщине сэкономить свое время и быстро снять лак с ногтевой пластины.

Суперлайфхак по снятию лака с ногтей

Следует один раз подготовиться, и потом не придется тратить время и тереть каждый ноготь ватным диском.

Понадобятся следующие предметы:

губка для мытья посуды либо старая мочалка;небольшая стеклянная банка с крышкой (идеально подойдет банка от детского питания 100 мл);ножницы;жидкость для снятия лака.

Губку следует разрезать пополам либо на 3 части так, чтобы одна из них поместилась в банку.

Затем поместить эту часть губки на дно стеклянной баночки, сделав несколько надрезов ножницами по середине.

Необходимо тщательно пропитать губку жидкостью для снятия лака.

И баночка-помощница по удалению лака с ногтей готова к многоразовому использованию.

Дальше следует просто аккуратно поместить палец в середину губки и сделать несколько вращательных движений кистью руки.

Можно увидеть, что лак снимается полностью без остатка за считаные секунды.

Этот способ позволит значительно сэкономить свое время и разнообразить процедуру маникюра.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.10 / Мнение: Теракты во Франции: Кого покрывает Макрон?

26.11 / Мнение: Франция сыграла антироссийский спектакль для Армении

25.01 / Володин призвал повременить со строительством нового парламентского центра

02.08 / Мнение: Партизаны штата Техас вошли в Остин

25.12 / Что происходит с организмом человека когда он замерзает?

21.08 / Регина Тодоренко стыдилась Топалова во время родов

27.05 / Мнение: О приближении войны к самой границе России

11.12 / Начальству все, людям — закон

25.03 / Принцесса Евгения опубликовала новые снимки с сыном по случаю своего дня рождения

31.08 / «Мы себя утвердим как жандармы Европы»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика