 

В Россию привезли компактный флагманский смартфон ASUS ZenFone 8 и Zenfone 8 Flip

10.06.2021, 8:08, Разное
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В РФ начались продажи новых смартфонов компактного размера и с нестандартной камерой, свои девайсы в страну привезла Asus. Zenfone 8 и Asus Zenfone 8 Flip получили актуальные процессоры, двойную камеру и объектив-перевертыш, а также невысокие ценники.
Современные смартфоны отличаются большими экранами, поэтому новинка тайваньского бренда Asus Zenfone 8 считается компактным аппаратом. Девайс с дисплейной панелью диагональю 5,9 дюйма оснащен самыми актуальными технологиями. Так, экран с разрешением 2400 на 1080 точек поддерживает скорость обновления изображений до 120 Герц. В левом верхнем углу дисплея размещен вырез под 12-мегапиксельный фронтальный объектив. Основная камера содержит два фото-видео-датчика, разрешение которых составляет 12 и 64 мегапикселя.

Продуктивность, мощность и быстродействие устройству обеспечивает последняя модель процессора от Qualcomm. Однокристальную платформу Snapdragon 888 дополняет 8-, или 16-гигабайтный чип оперативной памяти. Для хранения контента любого рода предусмотрен флэш-накопитель вместительностью 128 или 256 гигабайт в зависимости от модели. Компактный Asus Zenfone 8 достаточно автономен в работе благодаря емкому аккумулятору на 4 тысячи мАч. Кроме того, батарея получила поддержку быстрой зарядки Quick Charge 4.0.

Более габаритная модель Asus Zenfone 8 Flip оборудована 6,67 дюймовым дисплеем с частотой смены картинки в 90 Герц. Также ее отличает от других устройств специфическая камера-перевертыш на 64 миллионов пикселей. Стоимость гаджетов в РФ составляет от 64 до 74 тысяч рублей, исходя из их комплектации.

Источник: megaobzor.com



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