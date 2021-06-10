 

Лев Лещенко назвал участников премии “Муз-ТВ” “недоразвитыми эмбрионами”

10.06.2021, 8:08, Разное
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Известный российский певец Лев Лещенко в ходе итнервью заявил, что считает некоторых участников недавней премии «Муз-ТВ» «недоразвитыми эмбрионами». По словам артиста, ситуация в отечественном шоу-бизнесе на сегодняшний день является довольно печальной.
Сейчас на сцене появилось очень много молодых людей, которые диктуют вседозволенность. Однако, по мнению Лещенко, у них нет никаких прав вести себя подобным образом. Артист в целом редко говорит на тему искусства и шоу-бизнеса, он никогда не осуждал коллег по цеху. Сейчас наблюдается соревнование длинных ног и голых ягодиц. Все это напоминает Лещенко кунсткамеру.

В то же время на эстраде есть много талантливых артистов. Сейчас очень модными являются блогеры, но у них нет конкретной профессии. К тому же они позволяют себе ругаться матом, странно одеваться и так далее. Лещенко понимает, что молодежь так ведет себя ради успеха и денег, поскольку негатив всегда вызывает больше внимания.

Настоящим артистам приходится терпеть все это представление. Они просто молчат, соблюдая этические нормы, пишет портал «Политэксперт».



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