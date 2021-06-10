 

9 июня на Донбассе боевики три раза нарушили перемирие – штаб ООС

10.06.2021, 8:06, Новости дня
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“9 июня в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы три нарушения режима прекращения огня”, – говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, боевики стреляли в среду в районе населенных пунктов Новотошковское (из стрелкового оружия) и Водяное (из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия).

“Кроме того, в направлении населенного пункта Раевка военные Объединенных сил зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа “Орлан-10″ с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя был подавлен средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы)”, – рассказали в штабе ООС.

10 июня по состоянию на 7.00 в зоне ООС зафиксировано одно нарушение боевиками перемирия.

“Недалеко от населенного пункта Новгородское противник открыл огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Боевых потерь среди украинских военных нет”, – уточнили в пресс-центре.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/323982165934688/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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