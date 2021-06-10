 

Мэр Ровно о ромах в городе: Упакуем в автобус и вывезем в Закарпатье

10.06.2021, 8:06, Новости дня
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“Я очень сдерживаюсь в эмоциях. Но, глядя на эту ситуацию с ромской национальностью, у меня не хватает слов и толерантности к тому, что они творят в городе. […] Я вижу, что идет к тому, что мы сделаем радикально: всех упакуем в автобус и вывезем в их родное Закарпатье”, – сказал он.

Поведение ромов мэр считает “наглым” и собирается “решать этот вопрос” с правоохранительными органами.

По словам Третяка, недавно он встретил в городе ромов и потребовал “за пару часов убраться из города”, но те заявили, что поезда и автобусы не ходят.

“Радіо Трек” отмечает, что на сайте горсовета размещена петиция с просьбой привлечь “ромское население” к административной и уголовной ответственности. В тексте петиции, в частности, говорится о “множестве малолетних потенциальных преступниках, которые терроризируют горожан, туристов и бизнес”.

Контекст:В 2020 году подобные заявления делал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. 21 апреля появилось видео с Марцинкивым, требовавшим вывезти в Закарпатскую область ромов. Для этого, по его словам, городская власть выделила автобус. “Почему не запаковали? Есть полиция”, – сказал он.

Заявления мэра осудило посольство США в Украине.

Полиция Ивано-Франковска открыла уголовное производство по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

Марцинкив заявлял, что не считает свои слова дискриминационными, а эмоциональность пояснил тем, что ряд представителей ромской общины нарушали правила карантина.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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