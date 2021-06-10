 

За сутки в Украине подтвердили наибольшее за неделю число новых случаев COVID-19

10.06.2021, 8:06, Новости дня
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“В Украине зафиксировано 1785 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них – 77 детей и 73 медработника. Также за минувшие сутки госпитализирован 741 человек, летальных случаев – 97, выздоровели 6513 человек”, – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране зарегистрировали 1385 новых случаев COVID-19, перед этим было 1602.

По данным Минздрава, за последние 24 часа сделали 59 421 тест на коронавирус. Больше всего новых инфицирований зафиксировали в Киеве (216), Харьковской и Львовской областях (по 128).

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 219 824 случая коронавирусной инфекции, скончались 51 507 пациентов с COVID-19, выздоровели 2 115 197 человек.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1870877243075372

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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