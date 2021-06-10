 

“Если она не поедет, я кого-то убью”. Tayanna заявила, что готова представлять Украину на “Евровидении 2022”

10.06.2021, 8:06, Новости дня
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36-летнюю певицу цитирует официальный Instagram-аккаунт Евровидения в Украине eurovision.ua.

“Поехать в Италию я бы хотела на “Евровидение”, честно говоря. На недели три. Если я смогу себя переформатировать в психологическом плане, что это о красивом конкурсе и только не надо там ни с кем бороться и побеждать, то, наверное, я поеду”, – написано от имени Tayanna.

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A post shared by Євробачення Eurovision (@eurovision.ua)

Подписчики по-разному отреагировали на высказывание Tayanna. Одни обрадовались, как, к примеру, пользователь с ником vsynovskyi. Он написал: “Да-а-а, очень хочется, чтобы она представляла Украину в следующем году на конкурсе!”.

Другие подписчики не поняли, почему именно Tayanna стоит посылать в Италию на конкурс. “Не понимаю, что в ней такого, что все так хотят ее на “Евровидение”, – недоумевал t.sh_666.

Часть пользователей и вовсе иронизировала. “Жду ее, как Иисуса, который ходит по воде”, – прокомментировал новость _nazar._.zhr_. Позже этот же пользователь добавил: “Господи, если Татьяна не поедет, я кого-то явно убью”.

Контекст:

Татьяна Решетняк начинала карьеру в группе “Горячий шоколад”, которую покинула в 2011 году, потом занялась сольной карьерой. Она дважды принимала участие в национальном отборе на “Евровидение” – в 2017 году она уступила первенство группе O.Torvald, а в 2018-м – певцу Melovin.

22 мая в Роттердаме (Нидерланды) состоялся финал международного песенного конкурса “Евровидение 2021”, в котором приняли участие представители 26 стран. Представители Украины, группа Go-A заняла пятое место с композицией Shum – победителем стала группа Måneskin из Италии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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