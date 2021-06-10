 

«Мы, можно сказать, спасены»

10.06.2021, 7:30, Разное
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В полиции Копенгагена прокомментировали отсутствие российских болельщиков на матче Евро-2020.

Начальник службы готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Копенгагена Питер Даль прокомментировал запрет правительства страны на въезд россиян в Данию, из-за которого российские болельщики не смогут посетить матч группового этапа чемпионата Европы-2020 по футболу Дания — Россия. По мнению Даля, слова которого передает датская газета B.T., фанаты из РФ требуют «немного больше ресурсов».

«Российские болельщики… <…> скорее всего, они не смогут приехать, так что мы, можно сказать, спасены. Опыт говорит, что российские фанаты требуют как бы немного больше ресурсов.

Порой у них бывало желание внести лепту в беспорядки и поучаствовать в драках. Конечно, мы не знаем, хотели ли они показать себя в случае приезда в Копенгаген», — рассказал он. Опыт, по мнению Даля, говорит о том, что больше всего проблем исходит от фанатов из Восточной Европы.

По словам начальника службы готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Копенгагена, в городе уже подготовились ко всем возможным сценариям, даже самым худшим — на случай, «если фанаты из РФ встретятся с фанатами из Польши», уверен Даль.

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При этом власти ожидают, что из Финляндии приедут от пяти до десяти тысяч фанатов. Также если Бельгия попадет в «желтую» эпидемиологическую зону, то, по подсчетам полиции, Копенгаген посетят от пяти до десяти тысяч бельгийцев.

Дания отказалась пускать болельщиков из РФ на матч Евро-2020, так как РФ попала в список стран повышенного эпидемиологического риска. Выдача виз была ограничена. Матч РФ — Дания состоится 21 июня и начнется в 22:00 по мск.

Источник: Новая газета



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