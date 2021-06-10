 

На Марсе обнаружены признаки существовавшей жизни

10.06.2021, 7:29, Разное
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Ученые NASA представили доказательства присутствия на Марсе органических солей, содержащих углерод, который необходим для биологической жизни.

В мае 2021 года исследователи объявили об обнаружении солей, которые образовались либо в результате геологических процессов, либо как остатки древней микробной жизни.

По сути, органические соли – это химические остатки органических соединений, содержащих углерод, на котором основана вся биологическая жизнь.

NASA находило органику и раньше, но данное открытие дало новые ключи к пониманию обитаемости Красной планеты.

На Марсе обнаружены признаки существовавшей жизниАвтор новой статьи Джеймс Льюис рассказал:

– Если мы определим, что где-то на Марсе сосредоточены органические соли, мы захотим исследовать эти области дальше и в идеале пробурить глубже под поверхностью, где органическое вещество может быть лучше сохранено. Мы пытаемся изучить миллиарды лет органической химии, и в этих органических «записях» может быть главный приз: доказательства того, что жизнь когда-то существовала на Красной планете.

Чтобы найти доказательства существования жизни на Марсе, исследователи теперь должны извлечь и проанализировать органические образцы.

Ученые NASA считают, что это еще не окончательное доказательство того, что органические соли существуют на Марсе, но это, безусловно, может указывать на их существование.



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