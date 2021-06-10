 

Женщина в образе своей дочери провела день в школе и ее арестовали

10.06.2021, 7:25, Разное
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После того как видео было опубликовано в Интернете, к женщине пожаловала полиция.

Жительница Техаса Кейси Гарсия провела целый день в школе своей дочери, выдавая себя за девочку-подростка. С ней общались преподаватели, школьники, сотрудники техперсонала, охранники, но подвоха не заметил никто, сообщает Insider.

Женщина в образе своей дочери провела день в школе и ее арестовалиВесь свой «учебный» день Гарсия запечатлела на видео, в самом начале которого рассказала, что на смену ролей ее подвигло желание лично выяснить – насколько плохо обстоят дела с безопасностью в учебном заведении, где учится ее родная дочь.

– Речь идет о безопасности наших детей. Все, что я хочу попытаться сделать, – это предотвратить новый массовый расстрел, – сказала она.

После того как видео было опубликовано в Интернете, к женщине пожаловала полиция. 30-летняя Гарсия была арестована «по подозрению в преступном посягательстве и подделке документов». Момент задержания она также сняла на видео и выложила в Сеть.

Только в 2021 году в США произошло, как минимум, 225 массовых расстрелов, в т.ч. и в учебных заведениях. Службы правопорядка ожидают увеличения числа подобного рода инцидентов после того, как все школьники вернутся в классы после дистанционного обучения.



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