Caviar ко Дню России выпустила iPhone 12 Pro с гербом и встроенными часами на корпусе

Бренд Caviar ко Дню РФ выпустила специальную премиум-линейку iPhone 12 Pro. На корпусе устройств не только расположили государственный герб, отлитый из драгметаллов, но и встроили полноценные механические часы с циферблатом.

Отечественный премиум-бренд Caviar известен созданием эксклюзивных версий имиджевых моделей смартфонов. В этот раз он создал новую линейку, посвященную Дню России, который ежегодно отмечается 12 июня. Основой девайсов стала Pro-версия двенадцатого поколения iPhone. Аппараты оснащены государственной символикой и традиционными образами, ассоциирующимися с РФ. Серия состоит из трех модификаций с названиями «Caviar Tourbillon Россия», «Богатая Россия» и «Сильная Россия».

Первая версия iPhone 12 Pro оформлена в корпусе из титана и золотой инкрустации. Это самая гротескная модель, которую украшают настоящие механические часы с работающим циферблатом. В основе конструкции состоит турбийон, благодаря чему в некоторой степени компенсируется гравитация и увеличивается точность их хода. Часовой механизм выполнен по спецзаказу экстравагантного бренда, также нашлось месть на панели данного девайса двуглавому орлу. Стартовая стоимость подобной модификации начинается с 650 тысяч рублей.

Как и следует из названия, «Богатую Россию» сделали наиболее дорогостоящей в линейке. Ее панели сделаны из золота с вставленными в него настоящими бриллиантами. Причем из «огненного металла» 750 пробы отлит и герб Российской Федерации на задней стенке. Ее базовый ценник составляет 1,375 миллиона рублей.

Модель «Сильная Россия» тоже олицетворяет качества, отраженные в наименовании. В данном iPhone 12 Pro корпус выполнен из кованного карбона, применяемого в производстве спорткаров, и титана. Это самый доступный девайс в серии, приуроченной конструкторами Caviar ко Дню России, ее цена в начале торгов соответствует 380 тысячам рублей. При этом количество гаджетов, вышедших в продажу, как и принято у премиум-бренда эксклюзивного тюнинга, будет ограничено 99 экземплярами.

Источник: www.ixbt.com