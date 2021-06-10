“Москалю не верь”. Чубаров призвал политиков не забывать крымскотатарскую поговорку

“В крымскотатарском фольклоре есть такая поговорка – Suya dayanma, Rus’a inanma (“На воду не надейся, москалю не верь”)”, – написал Чубаров.

Он отметил, что в сентябре 2019 года в результате “большого обмена” Россия вернула крымского татарина Эдема Бекирова, а через некоторое время уголовное дело в его отношении возобновили.

“Как результат, 9 июня 2021 года российский оккупационный суд в Симферополе приговорил Эдема Бекирова к семи годам лишения свободы […] по обвинению в “хранении и передаче взрывчатых веществ и боеприпасов”, – написал он.

Глава Меджлиса сделал вывод из произошедшего.

“Мораль. Желаю всем политикам, как в Украине, так на Западе, призывающие к диалогу с Путиным, никогда не забывать крымскотатарскую поговорку Suya dayanma, Rus’a inanma”, – заявил Чубаров.

https://www.facebook.com/dogrujol/posts/3947149772046814

Контекст:

Российские силовики задержали Бекирова в декабре 2018 года в Крыму, ему вменяли распространение и транспортировку 12 кг тротила и 190 боевых патронов, хотя из-за состояния здоровья он физически не мог поднять сумку с таким весом. У активиста сахарный диабет, ампутирована нога, в 2018 году он перенес операцию на сердце.

27 августа 2019 года “суд” отпустил Бекирова под обязательство о явке в “суд”.

7 сентября 2019-го Бекирова доставили в Украину в рамках украинско-российского обмена удерживаемыми лицами.

В Украине ему сделали операцию на сердце, он находился в реанимации больницы “Феофания” несколько дней. Позже ему сделали еще одну операцию по стентированию сосудов ног. Дочь Бекирова Элеонора заявила, что отцу нужен минимум год на восстановление после СИЗО.

15 мая 2020 года стало известно, что оккупанты в Крыму возобновили дело против Бекирова.

9 июня 2021 года “Центральный райсуд” оккупированного Россией Симферополя заочно приговорил Бекирова к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Также “суд” постановил, что Бекиров должен выплатить 150 тыс. руб. (примерно 56,5 тыс. грн) штрафа.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова подчеркнула, что решение “суда” незаконно.

Россия оккупировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сервис Google переводит поговорку, озвученную Чубаровым, как “Не надейся на воду, не верь России”.

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