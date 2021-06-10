 

Турция пожаловалась на отказ США продавать ЗРК Patriot

10.06.2021, 7:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Если США не согласятся продать системы ПВО Patriot, Турция может приобрести ЗРК и у других стран, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Он указал, что Анкара не раз требовала от США «гарантий» того, что власти США одобрят сделку по продаже Patriot Анкаре, но Вашингтон таких гарантий дать не может. Турция хотела бы приобрести ЗРК у «союзников», хотя Patriot «очень дорогие», передает РИА «Новости» со ссылкой на TRT Haber.

«Если этот вопрос не решается в техническом плане, то как его решить политически?» – сообщил министр, добавив, что «если США не принимают это, то Турция может приобрести систему ПВО у другой страны – у России, у любой другой страны». При этом условия Турции «тоже должны быть приняты», проблему нельзя «решить при упрямстве одной из сторон», а в таком случае «пусть друзья» Анкары «обсудят с точки зрения политики пути решения».

Чавушоглу отметил, что прежде Франция предлагала Турции разместить ЗРК SAMP-T, но у стран испортились отношения, хотя сейчас ситуация улучшилась, вопрос обсуждался с главой МИД Франции Жан-Ивом ле Дрианом. Кроме того, Турция «получила письмо о намерениях от итало-французского консорциума EUROSAM, есть также предварительное соглашение в связи с приобретением и совместным производством систем ПВО».

Он упрекнул западные СМИ в искажении его слов о С-400. Чавушоглу заверил, что «С-400 будут на 100% под контролем» Турции, ими будут управлять турецкие инженеры и военные, идет «процесс обучения». «Но я не использовал фразу «вышлем русских» или другие обидные слова», – сказал министр, отметив, что после окончания процесса обучения и полной настройки С-400 российских военных специалистов в Турции не будет.

В марте посол США в Турции Дэвид Саттерфилд заявил, что единственный доступный Анкаре способ решить разногласия с Вашингтоном – это отказаться от российских ЗРК. Однако турецкий МИД заявил, что вопрос о приобретении Турцией С-400 окончательно закрыт.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.07 / Путин после голосования подписал указ о внесении поправок в Конституцию

07.07 / Обязательное ношение масок в транспорте бьёт по кошельку швейцарцев

31.12 / Ризатдинова озвучила в сети заветное желание

15.01 / Эксперт рассказал, зачем Навальный возвращается в Россию

24.02 / Японцы поразились служащим в Арктике российским военным

14.08 / Глава ЦИК Белоруссии назвала протесты попыткой устроить цветную революцию

12.02 / Гривна к евро подешевела до 33,81 грн/€

23.11 / В США задержали подозреваемого в стрельбе в торговом центре, им оказался подросток

30.06 / В Украине опять возросло число новых случаев коронавируса. Больше всего их – во Львовской области

20.04 / Ляшко: Провалилась ли в Украине вакцинация? Нет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика