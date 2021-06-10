Турция пожаловалась на отказ США продавать ЗРК Patriot

Если США не согласятся продать системы ПВО Patriot, Турция может приобрести ЗРК и у других стран, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Он указал, что Анкара не раз требовала от США «гарантий» того, что власти США одобрят сделку по продаже Patriot Анкаре, но Вашингтон таких гарантий дать не может. Турция хотела бы приобрести ЗРК у «союзников», хотя Patriot «очень дорогие», передает РИА «Новости» со ссылкой на TRT Haber.

«Если этот вопрос не решается в техническом плане, то как его решить политически?» – сообщил министр, добавив, что «если США не принимают это, то Турция может приобрести систему ПВО у другой страны – у России, у любой другой страны». При этом условия Турции «тоже должны быть приняты», проблему нельзя «решить при упрямстве одной из сторон», а в таком случае «пусть друзья» Анкары «обсудят с точки зрения политики пути решения».

Чавушоглу отметил, что прежде Франция предлагала Турции разместить ЗРК SAMP-T, но у стран испортились отношения, хотя сейчас ситуация улучшилась, вопрос обсуждался с главой МИД Франции Жан-Ивом ле Дрианом. Кроме того, Турция «получила письмо о намерениях от итало-французского консорциума EUROSAM, есть также предварительное соглашение в связи с приобретением и совместным производством систем ПВО».

Он упрекнул западные СМИ в искажении его слов о С-400. Чавушоглу заверил, что «С-400 будут на 100% под контролем» Турции, ими будут управлять турецкие инженеры и военные, идет «процесс обучения». «Но я не использовал фразу «вышлем русских» или другие обидные слова», – сказал министр, отметив, что после окончания процесса обучения и полной настройки С-400 российских военных специалистов в Турции не будет.

В марте посол США в Турции Дэвид Саттерфилд заявил, что единственный доступный Анкаре способ решить разногласия с Вашингтоном – это отказаться от российских ЗРК. Однако турецкий МИД заявил, что вопрос о приобретении Турцией С-400 окончательно закрыт.