Шесть человек погибли при наезде автобуса на остановку в Свердловской области

Шесть человек погибли, 15 пострадали из-за наезда автобуса на остановку в Свердловской области после отказа тормозов, сообщил представитель экстренных служб.

«В ЗАТО Лесное, поселок Горный, на улице Калинина автобус наехал на остановку КПП завода в результате отказа тормозов. Предварительно, пострадали 10 человек, из них шестеро погибли», – сообщил источник РИА «Новости».

В пресс-службе регионального МВД уточнили, что пострадали 15 человек, шестеро погибли. «Автобус марки ПАЗ перевозил рабочих на местное предприятие. По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза, он протаранил ворота и совершил наезд на находившихся на остановке», – сообщил источник ТАСС.

«По предварительным данным, 15 человек получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу. Транспортное средство спускалось с большой горы», – сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Напомним, 5 июня автобус «Лиаз» наехал на столб в Ярославле, 10 человек были госпитализированы.