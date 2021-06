Мнение: Времена перезагрузок остались в прошлом

МИД РФ на тему перспектив улучшения отношений США и РФ.

«Времена разного рода «перезагрузок» остались в прошлом. Я лично не верю ни в какие «перезагрузки» в дальнейшем, и лучше даже не углубляться в такого рода терминологию, лексику, а заниматься конкретикой дел, конкретикой малых шагов, из которых, как я надеюсь, произрастет всё же некоторое большее доверие друг к другу и может быть начнется изменение к лучшему в восприятии России в США и США в России (с) зам.главы министра иностранных дел РФ Рябков

1. Очередное признание реалий Холодной войны. Радует, что к 2021-му году на этот счет не осталось уже совсем никаких иллюзий. А ведь еще несколько лет назад такие иллюзии еще витали. А сейчас вот мы слышим и что "санкции никогда не снимут" и что "времена перезагрузок в прошлом". Welcome to the real world. Перезагружать больше нечего.

2. Малые шаги – это конечно будущее американо-российских отношений, где будут формироваться правила взаимосуществования в условиях новой Холодной Войны. Правил игры по сути еще нет, поэтому их предстоит сформировать. Отсюда и надежды европейцев, что правила насчет контроля ОМП будут согласованы и будут действовать.

3. Будущие правила будут настолько выгодны для России, насколько Россия сможет настоять на них в переговорах с США и заставить их с этими правилами жить. На добрую волю США тут рассчитывать не стоит. Если для РФ на кону вопрос ее субъектного существования в текущих границах, то для США вопрос их всемирной гегемонии.

4. Там, где это будет возможно, США будут естественно пытаться навязывать старые правила, времен неограниченного гегемонизма, дабы подчеркнуть неравновесность потенциалов США и РФ и доказать, что Россия (в отличие от США) страна уникальная, но не исключительная. Россия (как и Китай), эту "исключительность" будут оспаривать, в том числе и на переговорах.

5. Готовы ли США отказаться от своего мессианского гегемонизма? На текущем историческом этапе очевидно нет. В рамках этой концепции они будут бороться за свое господство, в надежде, что у них хватит сил, чтобы удержать свое положение главной и единственной сверхдержавы и не допустить формирования многополярного мира и нового мироустройства.

—