Мнение: О необычно резких движениях преемника Путина



Фото © Kremlin.ru.

Всё происходящее за зубцами Кремлёвской стены остаётся тайной за семью печатями. Точнее, оставалось бы, кабы не человеческая природа. Её не обманешь. Даже если рот держать на замке, как российскую границу в Арктике, часть информации всё равно просочится наружу. По косвенным признакам.

Так случилось и в этот раз. Казалось бы, рутинно-протокольное мероприятие – ан, нет.

Прорвалась натура человека!

Министр обороны Сергей #Шойгу во время поездки в Тверскую область посетил местный военкомат. И остался недоволен.

«Нам нужно приводить в порядок наши военкоматы. Военкоматы в армии — это как гардероб в театре», – заявил он в духе известного армейского юмора.

Рутина? Да. Скука? На самом деле, нет. Потому что дальше началось самое интересное.

«Предлагаю дать старт этому большому мероприятию — приведению в образцовый вид военкоматов, чтобы они были современными, чтобы туда хотелось приходить не по принуждению или по повестке, а по желанию, – продолжил глава Минобороны. – Надеюсь, вам года хватит на реализацию, а не на разработку проекта?».

Последний вопрос адресовался не областному военкому и даже не командующему войсками военного округа, а… губернатору Тверской области Игорю Рудене. Тот, что интересно, заверил министра, что регион способен уложиться в более короткие сроки. И, как вишенка на торте, Сергей Шойгу в ответ сурово заявил: «Игорь Михайлович, металла в голосе не слышу».

Итак, министр федерального правительства ставит задачу главе исполнительной власти субъекта Федерации. Лицу, на минуточку, выборному и подчиняющемуся президенту. И вот это самое лицо – бледнеет, мямлит и только что в струнку не вытягивается перед… обычным чиновником, пусть и федерального уровня. Притом что некоторые главы даже и с премьер-министром говорят на равных.

Это красноречивее прочего показывает как положение губернаторов в системе нынешней российской власти, так и реальный, а не формальный статус Сергея Шойгу. Которого, собственно, уже давно за глаза называют преемником. И который, чем дальше, тем больше, ведёт себя соответствующе.

Конечно, это не значит, что формальный «чиновник номер два» во властной иерархии, премьер-министр Михаил Мишустин, списан со счетов. Он тоже, как может, укрепляет свои аппаратные и публичные позиции. Но всё-таки для Владимира Путина он – не свой. А вот Сергей Шойгу, с которым нынешний глава государства регулярно ездит к правильным шаманам в Алтайский край, уже свой, доверенный, проверенный.

В известном смысле повторяется конфигурация в преддверии 2008 года, когда Владимир #Путин решал, кому доверить трон на время. Тогда тоже несколько лет шёл выбор между министром обороны и чиновником из правительства, но не премьером, а его номинальным первым замом. В итоге победил более либеральный представитель Белого дома на Краснопресненской набережной. Теперь, похоже, «силовики» имеют реальный шанс отыграться?

А вы на кого бы сделали ставку? Проголосуем?

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