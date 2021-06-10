Раньше часто казалось, что мою жизнь придумывает кто-то другой. Кто-то сидит, чешет репу, хмыкает, улыбается и подкидыва

Раньше часто казалось, что мою жизнь придумывает кто-то другой. Кто-то сидит, чешет репу, хмыкает, улыбается и подкидывает те или иные события, людей, иногда — испытания. И этот кто-то, в общем-то, вполне позитивный чувак, потому что даже испытания подкидывает те, которые я могу выдержать. И еще он умный. Все развивает так поступательно,Подробнее осмотрительно, не торопясь. И еще я часто представлял себе, что какой-то счастливый случай сделает мою жизнь лучше. То есть он не очень счастливый, он закономерный. Меня просто не оценили, в нужный момент не было нужной встречи или правильно сказанного слова. А так я очень даже достоин. И вот этот случай настает и все происходит. Скажем, я становлюсь очень известным. Известным и богатым, разумеется. Случайно, но как бы заслуженно. Вот Илья Муромец лежал на печи тридцать лет и три года, а потом встал и ого-го. Навел шороху. А чем я хуже? Я лучше, я же таки хожу.

А потом я понял, что нет. Нет никакого другого, который придумывает мне жизнь. И удачи особо нет. То есть она есть, но как экстра-бонус к экстра-правильным усилиям. И не будет никакой внезапной встречи и правильного слова. А будет много возни и суеты, будут бессонные ночи и хмурые дни, разочарование и нервы. И решения. Это такое важное открытие середины жизни — когда начинаешь сам решать, начинаешь двигаться быстрее и правильнее. Само собой, решения могут быть неправильными. Точнее, они будут неправильными. Но сам навык принятия своих решений служит весьма серьезным акселератором. Твои решения точно не понравятся другим. Просто потому, что они твои. Тебя наверняка будут считать странным, порой неприятным человеком. Потому что милые люди обычно ничего не решают. И еще пропадает даже тень того, другого, который придумывает за тебя твою жизнь. И становится страшно от незащищенности и вседозволенности. Нет веры в чудо, нет веры в случай. И нет оправданий своим ошибкам, нет скидок себе.

Это чудесная пора — пора своих решений. У кого-то она наступает раньше, и все говорят примерно так: «молодой, вот и резкий». У кого-то попозже, когда уже накоплен базис достатка и обязанностей, и порой это списывают на очередной кризис. Это чудесная пора, пора «американских горок». Жизнь как подвиг, жизнь как поход за Граалем. Правда иногда выясняется, что этот поход сам по себе не интересен, скучен. Идти ради того, чтобы идти, — это ли не абсурд? Мысли о бессмысленности пути пугают. Иногда их «заедают» графиком, бесконечной суетой, встречами, переговорами, поездками. Реже с ними начинают разбираться, анализировать, рационализировать, возникают смешные конструкции вроде «цель, уходящей за пределы жизни». Смешные потому, что они придают твоему походу за Граалем еще большую интенсивность и еще меньшую осмысленность. И где-то в момент наивысшего напряжения от похода или поиска смысла возникает мысль о смерти.

Простите, что я об этом. Но из песни слов не выкинешь. Мысли о смерти неприятны, они пугают, но они совершенно необходимы. Понимание, что «сейчас уже не повторится» творит чудесные вещи. Вот вроде ты как в скоростном поезде. За окном размытый пейзаж и серые краски. Все понятно: едем, а в 3:15 будет Бологое. Все предсказуемо, все не в первый раз, все достаточно пресно. И вдруг поезд случайно останавливается. Внезапно, не по плану. Ты выходишь на воздух, вдыхаешь ночной аромат дождя и чуть прелой листвы. И понимаешь, что вот оно! Запах детства, то, что ты все время любил и почти забыл. То, что действительно приносит тебе удовольствие. Становится непонятно, на фига ты мчишься в этом вот поезде, если завтра все может закончится, а ты так опять и не вдохнешь этот чудесный запах. Пропадают планы, встречи. поездки. Остается лишь удовольствие от жизни, от каждого момента. И еще уверенность, что где-то есть другой, который придумал этот запах, и сейчас, хмыкая, улыбается и подкидывает тебе луну, море, бокал вина и друзей.

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