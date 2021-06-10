Власти Петербурга запретили кататься на электросамокатах в центре города

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга подписал соглашение с крупнейшими сервисами аренды электросамокатов о соблюдении правил использования средств индивидуальной мобильности на территории города. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

В частности, введен запрет размещения и движения электросамокатов на Дворцовой площади, Сенатской площади и улице Малой Морской. Кроме того, будет действовать ограничение скорости до 10 км на улицах с плотным туристическим потоком, в том числе прилегающих к Невскому проспекту.

В перечень с ограничениями также внесут территории вблизи основных достопримечательностей. Помимо этого, будет запрещено размещать самокаты в парках, на газонах, цветниках, территориях зеленых насаждений.

Новые запреты введены в дополнение к ранее согласованным договоренностям о запрете парковки самокатов ближе 15 метров от остановок общественного транспорта, на тротуарах шириной менее 1,5 метра и на пути следования горожан к метро, заявили в комитете.

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В Петербурге накануне некоторые компании по аренде электросамокатов приостановили свою работу. Это произошло после того, как в начале недели силовики в городе пришли с обыском в один из сервисов по аренде самокатов (предположительно, Whoosh). До этого следственные действия велись в офисах компаний Whoosh, Molnia, Bolt, ScooBee и Red Wheels в рамках расследования уголовных дел, возбужденных после случаев наезда на детей.

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