Американские ученые нашли объяснение парадоксу дружбы

Так называемый парадокс дружбы открыли ученые из Корнелльского университета (США). Феномен состоит в том, что у каждого человека почему-то меньше друзей, чем у большинства его приятелей.

По словам исследователей, это касается как реальной дружбы, так и общения в Интернете. Ученые проверили аккаунты сотен тысяч участников социальных сетей. И оказалось, что данное утверждение верно в 98% случаев.

Объяснение данному парадоксу оказалось очень простым. Каждый из нас пытается дружить с теми, кто более популярен или хотя бы обладает таким же уровнем популярности. Поскольку «невзрачных» личностей в общества абсолютное большинство, оказывается, что у тех, кого мы хотим видеть среди своих друзей, обычно больше почитателей, чем у нас самих.