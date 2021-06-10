 

Американские ученые нашли объяснение парадоксу дружбы

10.06.2021, 6:20, Новости дня
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Так называемый парадокс дружбы открыли ученые из Корнелльского университета (США). Феномен состоит в том, что у каждого человека почему-то меньше друзей, чем у большинства его приятелей.

По словам исследователей, это касается как реальной дружбы, так и общения в Интернете. Ученые проверили аккаунты сотен тысяч участников социальных сетей. И оказалось, что данное утверждение верно в 98% случаев.

Объяснение данному парадоксу оказалось очень простым. Каждый из нас пытается дружить с теми, кто более популярен или хотя бы обладает таким же уровнем популярности. Поскольку «невзрачных» личностей в общества абсолютное большинство, оказывается, что у тех, кого мы хотим видеть среди своих друзей, обычно больше почитателей, чем у нас самих.



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