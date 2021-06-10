«ВымпелКом» собирается приобрести облачное подразделение IBS

Как стало известно из компетентных источников, российская компания «ВымпелКом» намерена купить у IBS облачное подразделение.

Эксперты отмечают, что владелец бренда «Билайн» несколько запоздал с таким решением. Ведь у многих других операторов мобильной связи уже есть собственные облачные сервисы. Однако, лучше поздно, ем никогда, говорят специалисты.

Судя по всему, договоренность между продавцом и покупателем уже достигнута. Остается получить разрешение от регулирующих органов. Ведь речь идет, в данном случае, еще и об иностранных инвестициях. Российский оператор принадлежит зарегистрированному на Бермудских островах холдингу VEON, о чем в последнее время уже мало кто вспоминал.