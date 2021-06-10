За неделю Huawei отгрузил 10 млн гаджетов с HarmonyOS

Китайская операционная системы быстро распространяется по миру. Как стало известно, всего за одну неделю опальная компания Huawei отгрузила клиентам 10 миллионов мобильных гаджетов, на которых была предустановлена своя операционная система HarmonyOS.

Напомним, что еще несколькими днями ранее в сети появилось сообщение о грандиозной презентации второй версии HarmonyOS – 2.0.

Всего, по данным экспертов, в мире сейчас эксплуатируется около двухсот миллионов смартфонов Huawei. В основном, они работают на фирменной прошивке, созданной на основе «Андроида». Интерес к HarmonyOS аналитики связывают именно с выходом второй усовершенствованной версии данной операционной системы.