 

За неделю Huawei отгрузил 10 млн гаджетов с HarmonyOS

10.06.2021, 6:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Китайская операционная системы быстро распространяется по миру. Как стало известно, всего за одну неделю опальная компания Huawei отгрузила клиентам 10 миллионов мобильных гаджетов, на которых была предустановлена своя операционная система HarmonyOS.

Напомним, что еще несколькими днями ранее в сети появилось сообщение о грандиозной презентации второй версии HarmonyOS – 2.0.

Всего, по данным экспертов, в мире сейчас эксплуатируется около двухсот миллионов смартфонов Huawei. В основном, они работают на фирменной прошивке, созданной на основе «Андроида». Интерес к HarmonyOS аналитики связывают именно с выходом второй усовершенствованной версии данной операционной системы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.08 / На уличных протестах в Беларуси погибло не менее четыре человека, семеро находятся в критическом состоянии – правозащитники

12.01 / Жительница Екатеринбурга во время пожара просила помощи в Twitter

06.02 / Боррель подвел итоги визита в Москву

26.10 / Боливия захотела купить российскую вакцину от коронавируса

17.07 / Полицейские в США застрелили пытавшегося покончить с собой мужчину

22.09 / Трамп: обращение к Генеральной Ассамблее ООН

24.02 / В Кабмине рассчитывают, что коммерческая продажа вакцин от COVID-19 в Украине начнется ближе к лету “под отпуска” – СМИ

16.03 / Захарова высмеяла «сказочный режим» на Украине

03.11 / Полиция сообщила о стрельбе в шести локациях Вены. Задержаны четверо террористов

14.01 / Семь соглашений о разделе продукции, восемь аукционов и 1 млрд грн в госбюджет. Глава Госгеонедр рассказал о трансформации отрасли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика