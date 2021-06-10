Иммунолог Болибок исключил индийский сценарий коронавирусной пандемии в России

Отечественный иммунолог Владимир Болибок исключает индийский сценарий коронавирусной пандемии в России. Он объяснил, что не будет резкого увеличения случаев инфицированных SARS-CoV-2, как в европейских странах, Индии, а также в Южной Америке.

Болибок подчеркнул, что в стране нет существенных предпосылок для серьёзного роста заболеваемости, поскольку плотность населения иная, тем более что сейчас стартовал сезон отпусков и каникул. По информации оперативного штаба, с 14 марта в РФ зафиксировали максимальное количество новых случаев COVID-19 – 9977 инфицированных за последние сутки.

Иммунолог-аллерголог объясняет данную эпидситуацию тем, что в стране стали чаще выявлять инфицированных людей с помощью тестов, в том числе и бессимптомных носителей. К слову, многие государственные лаборатории, которые проводят ПЦД-диагностику, перешли на круглосуточный режим работы. Также на рост заболеваемости повлияли и выпускные майские вечера.

Эксперт называет вакцинацию («Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак») самой эффективной защитой от коронавируса, а вот применение антиковидной плазмы оказалось не таким эффективным, как прогнозировалось, и надежда на коллективный иммунитет стоит под вопросом, поскольку он нарастает неспешно. Доктор связывает это с тем, что не все делают противокоронавирусную прививку, а ещё переболевшие ковидом, к примеру, в прошлом году, в текущем снова инфицируются. Даже если повторное заболевание проходит в лёгкой форме, однако человек, заразившийся вторично, является носителем инфекции SARS-CoV-2 и передаёт её по цепочке.

Медик напомнил, что нельзя забывать о принципах социального дистанцирования, также в общественных местах нужно использовать средства индивидуальной защиты (маску и перчатки) и не задерживаться надолго в закрытых помещениях, поскольку ковид распространяется в супермаркетах, предприятиях общественного питания и даже дома. Поэтому чтобы друзья и родственники, собравшиеся на торжественных мероприятиях, не подхватили инфекцию, лучше такие встречи организовывать на свежем воздухе, а по возвращению домой обязательны тщательная гигиена рук, лица и ротовой полости. Также нужно контролировать своё состояние: при первых симптомах заболевания (потеря обоняния, высокая температура, сильная боль в горле и кашель) необходимо сразу же обратиться в медучреждение.

Источник: radio1.news