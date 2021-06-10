 

В Москве водитель каршеринга сбил подростка на электросамокате

10.06.2021, 6:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Москве произошло ДТП с участием водителя каршерингового автомобиля и подростка на электросамокате, сообщил начальник ситуационного Центра, заместитель руководителя Центра организации дорожного движения города Москвы (ЦОДД) Александр Евсин.

На своей странице в Facebook Евсин написал, что 15-летний подросток переезжал пешеходный переход на прокатном электросамокате и был сбит 31-летним водителем каршерингового автомобиля. По его словам, в результате столкновения юноша получил ушибленную рану голени и ссадины на руках, он был госпитализирован для оказания медицинской помощи.

«Памятка для тех, кто хочет перейти пешеходный переход не рискуя своим здоровьем: в соответствии с ПДД необходимо спешиться, или хотя бы (!) пересекать переход строго с пешеходной скоростью, убедившись в безопасности перехода. При этом. Водители, увидев, что машины тормозят перед переходом, вне зависимости от видимости причины торможения, ОБЯЗАНЫ также снизить скорость и исходить из того, что по переходу идёт (едет) человек», – написал представитель ЦОДД.

Накануне сервисы кикшеринга приостановили свою работу в Санкт-Петербурге, операторы Whoosh, Urent, Red Wheels, ScooBee, Eleven, Mangoo убрали с карты все самокаты, взять в аренду это средство передвижения в городе временно невозможно. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и проводил обыски в офисах кикшеринговых компаний в Петербурге. В мае и июне СК возбудил несколько уголовных дел после наезда в Петербурге на людей на электросамокатах. 

Напомним, в пресс-центре МВД сообщили, что более 150 дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей каршеринга, в которых погибли восемь человек, произошло с начала этого года в России.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.03 / В Польше умер еще один украинец, который попал в ДТП в начале марта

10.07 / На строительство «стены» с Россией Украина потратила еще 3,6 млн долларов

09.02 / Посол Украины в Тбилиси: Саакашвили мешает двусторонним отношениям

06.02 / Daily Sabah – в Турции успешно испытали противокорабельную ракету собственного производства

30.01 / Умные очки Xiaomi помогут справиться с головной болью и депрессией

24.02 / Украина выразила протест РФ после нападения на охранника генконсульства

30.11 / Запуск «Союза» с космодрома во Французской Гвиане отложен

12.10 / Переболевшие коронавирусом описали необычное осложнение

26.11 / ABC News – цифры не врут — США ставят новые коронавирусные рекорды

18.07 / РСЗО «Торнадо-С» подключились к внезапной проверке войск на юге России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика