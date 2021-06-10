В Москве водитель каршеринга сбил подростка на электросамокате

В Москве произошло ДТП с участием водителя каршерингового автомобиля и подростка на электросамокате, сообщил начальник ситуационного Центра, заместитель руководителя Центра организации дорожного движения города Москвы (ЦОДД) Александр Евсин.

На своей странице в Facebook Евсин написал, что 15-летний подросток переезжал пешеходный переход на прокатном электросамокате и был сбит 31-летним водителем каршерингового автомобиля. По его словам, в результате столкновения юноша получил ушибленную рану голени и ссадины на руках, он был госпитализирован для оказания медицинской помощи.

«Памятка для тех, кто хочет перейти пешеходный переход не рискуя своим здоровьем: в соответствии с ПДД необходимо спешиться, или хотя бы (!) пересекать переход строго с пешеходной скоростью, убедившись в безопасности перехода. При этом. Водители, увидев, что машины тормозят перед переходом, вне зависимости от видимости причины торможения, ОБЯЗАНЫ также снизить скорость и исходить из того, что по переходу идёт (едет) человек», – написал представитель ЦОДД.

Накануне сервисы кикшеринга приостановили свою работу в Санкт-Петербурге, операторы Whoosh, Urent, Red Wheels, ScooBee, Eleven, Mangoo убрали с карты все самокаты, взять в аренду это средство передвижения в городе временно невозможно. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и проводил обыски в офисах кикшеринговых компаний в Петербурге. В мае и июне СК возбудил несколько уголовных дел после наезда в Петербурге на людей на электросамокатах.

Напомним, в пресс-центре МВД сообщили, что более 150 дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей каршеринга, в которых погибли восемь человек, произошло с начала этого года в России.