Мнение: Семен Семенченко раскрывает причастность ГУР МОУ к отправке террористов в Белоруссию

Известный агент ФСБ Семен Семенченко, он же Костя Гришин, он же "командир батальона Донбасс", он же "Фельдмаршала", он же "Глава ЧВК" заявил на суде, что украинские спецслужбы были причастны к отправке террористических групп в Белоруссию для свержения Лукашенко, а сам Семенченко по поручению ГУР МОУ занимался вопросами их консультирования.

Все, кого консультировал Семенченко нынче обвиняются в Белоруссии в терроризме.

Человек больших и малых талантов.

PS. Еще по Белоруссии.

1. Змагарские попы в Гродно пытаются пойти по пути украинских попов бегавших вместе с Порошенко за томосом – https://youtu.be/81WKgNYb-GM Сегодня этого самого Артемия погнали и назначали другого, который как говорят, не змагарский.

2. США давеча продлили санкции против Белоруссии, которые действуют уже 15 лет. А ведь еще в прошлом году речь шла о расширении посольства США в Минске. Но как все чудно обернулось.

3. В ЛНР заявляют, что правоохранительные органы республики обсуждают с белорусскими коллегами вопросы связанные с допросом Протасевича.

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