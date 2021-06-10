Мнение: Семен Семенченко раскрывает причастность ГУР МОУ к отправке террористов в Белоруссию
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Известный агент ФСБ Семен Семенченко, он же Костя Гришин, он же "командир батальона Донбасс", он же "Фельдмаршала", он же "Глава ЧВК" заявил на суде, что украинские спецслужбы были причастны к отправке террористических групп в Белоруссию для свержения Лукашенко, а сам Семенченко по поручению ГУР МОУ занимался вопросами их консультирования.
Все, кого консультировал Семенченко нынче обвиняются в Белоруссии в терроризме.
Человек больших и малых талантов.
PS. Еще по Белоруссии.
1. Змагарские попы в Гродно пытаются пойти по пути украинских попов бегавших вместе с Порошенко за томосом – https://youtu.be/81WKgNYb-GM Сегодня этого самого Артемия погнали и назначали другого, который как говорят, не змагарский.
2. США давеча продлили санкции против Белоруссии, которые действуют уже 15 лет. А ведь еще в прошлом году речь шла о расширении посольства США в Минске. Но как все чудно обернулось.
3. В ЛНР заявляют, что правоохранительные органы республики обсуждают с белорусскими коллегами вопросы связанные с допросом Протасевича.
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Источник: Colonel Cassad
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